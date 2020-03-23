Berberler ve kuaförler ne zaman açılır? Açıklama geldi mi?

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine gönderdiği "Koronavirüs Tedbirleri" konulu ek genelgede, berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetlerinin durdurulduğunu bildirdi. Bu kapsamda vatandaşların toplu kullanım alanlarından uzak kalması sağlanarak virüsün yayılmasının önüne geçilmiş oldu. Peki, kuaför ve berberler ne zaman açılacak? İşte, detaylar.

KUAFÖRLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engellemek ve vatandaşları korumak amacıyla daha önce bazı umuma açık yerlerin faaliyetlerinin geçici süreliğine durdurulması için illere genelgeler gönderen İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile yapılan değerlendirmeler sonucunda, alınan tedbirlere ilave olarak bir genelge daha gönderdi.

Genelgeyle, yapılan işlem sırasında birçok kez fiziksel temasın olması nedeniyle, berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför gibi iş yerlerinin faaliyetleri geçici süreliğine durdurulacağı bildirildi.

Söz konusu yerlerde ne zaman faaliyetlerin tekrar başlayacağı henüz bilinmiyor. Konuya dair ayrıntılar geldikçe ve resmi açıklamalar yapıldıkça haberlerimizde yer vereceğiz.