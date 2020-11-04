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Haber Giriş: 04.11.2020 - 10:51 | Son Güncelleme:

Berberler ve kuaförler kapanıyor mu? Son gelişmeler

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Berberler ve kuaförler kapanıyor mu? Son gelişmeler
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Koronavirüs vakalarında yaşanan artışlar dolayısıyla berberler ve kuaförler de karar alınan işletmeler arasında yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklama neticesinde berberler ve kuaförler de dahil olmak üzere bazı işletmeler için kararlar duyuruldu. Peki, berberler ve kuaförler kapanıyor mu? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen aşıların bahar aylarıyla birlikte vatandaşların hizmetine sunulacağını söyledi. Koronavirüs önlemlerine de değinen Erdoğan şunları ifade etti;

Paket servis hariç olmak üzere lokanta, restoran, kuaför, düğün salonu, yüzme havuzu, halı saha, tiyatro, sinema, konser salonu ve benzeri iş yerlerinde hizmetler saat 22.00'de sona erecektir.

 

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