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Berberde korku dolu an: Bir anda alev aldı

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#Berber#Saç Kurutma Makinesi#İstanbul
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2022 12:13

İstanbul Sultangazi'de berber dükkanında saç kurutma makinesi alev alınca panik yaşandı.

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Cebeci Mahallesi'nde bir berber salonunda çalışan Bayram Ali Aydın, müşterisinin saçını kurutmak için saç kurutma makinesini prize taktı. Bir süre çalışmayan makine berberin ellerindeyken sebebi bilinmeyen bir şekilde kablo kısmından kıvılcımlar saçarak alev almaya başladı. Makineyi elinden hızla atan berber kabloyu prizden çıkarmaya yönelirken yardımına koşan iş yerindeki diğer çalışanlar elektrik şalterlerini indirerek olaya müdahale etti. Yaşanan panik anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Berberde korku dolu an: Bir anda alev aldı



Berber Bayram Ali Aydın, "Her zamanki gibi çalışıyordum, müşterimin saç kesimini bitirdikten sonra saçlarını kurutmak istedim. Saç kurutma makinesini çalıştırdığımda önce çalışmadı. Bir süre sonra kıvılcımlar çıkmaya başladı, makine parladı. Ben de müşteri de korktuk. Hemen elimden fırlattım, o sırada iş arkadaşım elektrik şalterlerini indirdi. Daha önce böyle bir problem yaşamadık, elektrikle, kabloyla alakalı olduğunu düşünüyoruz. Müşteri de şaşkınlık içindeydi, olaydan sonra saçlarını tekrar kurutmamı istedi, sıfır makine açtım. Daha kötüsü olabilirdi, müşterinin ya da benim başıma bir şey gelebilirdi. Yangın çıkabilirdi, alevler suratımıza gelebilirdi. Kullandığımız malzemelerimiz zaten kaliteli malzemeler lakin tekrardan hepsini kontrol ettireceğim" dedi.

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#Berber#Saç Kurutma Makinesi#İstanbul

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