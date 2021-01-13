Beraat kararı bozuldu... 'Bu mazeret değil'

Dava dosyasına göre, yaklaşık 5 yıl önce Fatma C. isimli kız çocuğu, Suriye iç savaşından kaçarak ailesiyle birlikte Ankara’da yaşamaya başladı. 13 yaşındaki Fatma C., 2017’de akrabası Abdulkerim J. (26) ile imam nikâhıyla evlendirildi. Küçük kız, Abdulkerim J.’den hamile kaldı. Alemdağ Göçmen Sağlığı Eğitim Merkezi, suç duyurusunda bulundu. Abdulkerim J. ve çocuğun annesi Emanı B. hakkında, ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Mahkemede anne Emanı B., “Korusun, kollasın diye kızımın evlenmesine müsaade ettim. Suriye yasalarına göre 13 yaşını bitirmiş bir kız çocuğu evlenebilir. Yaptığımız Suriye mevzuatına göre bir evliliktir” dedi. Mahkeme, Türkiye’deki yasaları bilmedikleri gerekçesiyle beraat kararı verdi.

‘HAYATIN AKIŞINA AYKIRI’

Küçük kızın avukatı Gizem Deniz Demirdizen, istinaf başvurusunda bulundu. Demirdizen, TCK’ya göre ceza kanunlarını bilmemenin mazeret sayılamayacağını belirterek, “Sanıklar her ne kadar Türkçe bilmemesi sebebiyle Türk kanunlarından haberdar olmadıklarını ve Suriye kanunlarına göre yaptıklarının yasal olduğunu ifade etseler de, sanık Abdulkerim 2 yıldır, sanık Emanı B. ise 5 yıldır Türkiye’dedir ve sanıkların hiçbir şekilde Türkçe öğrenmemiş olması ve kanunlardan haberdar olmaması hayatın olağan akışına aykırıdır” dedi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 27. Ceza Dairesi, 16 Aralık 2020’de “mağdure vekilinin istinaf itirazlarını yerinde görerek” hükmün bozulmasına karar verdi.