‘Benim gündemim pandemi’

“Benim gündemimde pandemi var. Gereken açıklamayı sözcüm Murat Ongun yaptı” dedi. İBB Sözcüsü Murat Ongun ise “23 Kasım’da resmi makamlarca İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu’na yönelik eylem talimatı verildiği bilgisi tarafımıza ulaştırılmıştır. Hassasiyet arttırılmıştır. Tarafımızda herhangi bir eylemcinin yakalandığı bilgisi mevcut değildir. Korumalar şimdi daha yakından ve sıkı koruyacaklar.”