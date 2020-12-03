‘Benim gündemim pandemi’
DEAŞ’lı teröristlerin kendisine suikast düzenleyeceği iddialarının ardından dün İstanbul İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun AFAD’da düzenlenen pandemi toplantısına katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, iddiaların yeni olmadığını belirterek şunları söyledi:
“Benim gündemimde pandemi var. Gereken açıklamayı sözcüm Murat Ongun yaptı” dedi. İBB Sözcüsü Murat Ongun ise “23 Kasım’da resmi makamlarca İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu’na yönelik eylem talimatı verildiği bilgisi tarafımıza ulaştırılmıştır. Hassasiyet arttırılmıştır. Tarafımızda herhangi bir eylemcinin yakalandığı bilgisi mevcut değildir. Korumalar şimdi daha yakından ve sıkı koruyacaklar.”
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