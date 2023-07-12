‘Benim değil vatandaşın sesi çıksın’

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İsveç-NATO süreci, ekonomik durum ve demokrasi ile görüşlerini aktardığı partisinin dünkü grup toplantısında şunları söyledi:

OY VERENLER DERS VERMELİ

“Vatandaşın zor durumda olduğunun farkındayız. ‘Neden sesiniz çıkmıyor?’ diye sitem ettiğinin de farkındayız. Biz sesimizi çıkaracağız, ama 25 milyonu artırmak şartıyla... Vatan sadece benim vatanım değil, hepimizin vatanı. Benim sıkıntım varsa, benden daha zor durumda olan vatandaşın da sıkıntısı var. O zaman o sıkıntıyı bile bile kendisine verilen sözlere kanarak bugün bir soykırım ekonomisini uygulayan siyasal iktidara asıl oy verenlerin bir ders vermesi lazım, bunu bekliyoruz. Onların biraz seslerini yükseltmeleri lazım. AK Parti’ye oy veren kardeşlerimizin oturup bir vicdan sorgulaması yapması gerekiyor. Bunu sokaktaki sade vatandaşın da düşünmesi lazım.

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DEVLET BÖYLE YÖNETİLİR Mİ?

NATO üyesiyiz, dolayısıyla NATO’da kararlar oybirliğiyle alınır. İsveç’in terör örgütü mensuplarını koruduğu, ülkesinde destek verdiği için Türkiye, İsveç’in NATO’ya üyeliğini kabul etmedi. ‘Asla üye olamazlar’ diye çok açık, çok net ifadeler var. İsveç geri adım atmadı, tam tersine kutsal kitabımız Kuran’ı yaktılar. Ona da yeterince tepki göstermediler. Sonra ne oldu, Biden telefon etti Erdoğan’a, Erdoğan birdenbire 180 derece döndü. Bir devlet böyle yönetilir mi?

ORASI NATO KARDEŞİM AB DEĞİL

Dün söylediğinizi bugün neden inkâr ediyorsunuz? Efendim bizi AB de destekleyecekmiş. Yahu orası NATO kardeşim, AB (Avrupa Birliği) değil. AB ayrı, NATO ayrı. AB’deki toplantılara yıllardır seni davet etmiyorlar. Seni alacaklarını söylediler mi, kim söyledi bunu? AB’nin yolu Can Atalay, Osman Kavala, Merdan Yanardağ... Bunlardan geçiyor. Sen bunları bırakacak mısın? AB’nin yolu Selahattin Demirtaş’tan, Emine Şenyaşar’dan, tweet attığı için gözaltına alınan gencecik çocuklardan geçiyor.

GELİP BENİ İKNA ETSİN

AB’nin yolu Diyarbakır’da tutuklu gazetecilerden ve Galatasaray Meydanı’nda gidip de evladının, çoluğunun çocuğunun hakkını arayan Cumartesi Anneleri’nden geçiyor. Eğer bir Allah’ın kulu çıkıp ‘Ya bu memlekette adalet vardır’ diyorsa, Allah aşkına bir gelip beni görsün, bir beni ikna etsin. Ama adım gibi eminim bu memlekette adaletin olmadığını herkes biliyor.

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KİMİN İŞİNE YARIYOR?

Döviz kurundaki bir liralık artışın devlete yükü 145.5 milyar lira. Onun için Türkiye ekonomik olarak teslim alınmış vaziyette. Bu ekonomik soykırım programı kimin işine yarıyor? Eğer bunlara yaramıyor diyorsan gel beni bul kardeşim, sana bütün ayrıntıları vereceğim.”

BAHÇELİ’YE: ZAM TEKLİFİNİ DESTEKLERİZ

Kılıçdaroğlu “Bahçeli bugün bir açıklama yapmış, diyor ki ‘Emekliye seyyanen zam kök ücrete de yansıtılmalı.’ Elinden tutan mı var, verirsin kanun teklifini Meclis’ten çıkar, CHP olarak ben söz veriyorum biz de destekleyeceğiz, getir bakalım. Getirir mi? Saraydan izin alması lazım. Milliyetçilik sıradan bir kavram değildir. Milliyetçilik kendi halkının çıkarlarını savunmaktır” dedi.