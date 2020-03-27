DHA
Haber Giriş: 27.03.2020 - 13:16,
"Beni babama kavuşmaktan mahrum bırakmayın, lütfen evde kalın"
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, bir sağlık çalışanının 2 yaşındaki minik kızı Alara Elif'in videosunu paylaştı. Alara Elif tüm Türkiye'de "Beni babama kavuşmaktan mahrum bırakmayın. Lütfen evde kalın" çağrısını yaptı.
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, resmi sosyal medya hesabı üzerinden anlamlı paylaşımda bulundu. Paylaşımda bir sağlık çalışanının 2 yaşındaki kızı Alara Elif, evde kalın çağrısında bulundu.
Küçük kız, "Beni babama kavuşmaktan mahrum bırakmayın. Lütfen evde kalın" ifadelerini kullandı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle