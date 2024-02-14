×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Bengisu yine ilki başardı

Güncelleme Tarihi:

#Bengisu Avcı#Yeni Zelanda#Cook Boğazı
Bengisu yine ilki başardı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2024 07:00

İZMİRLİ ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, geçen yıl Cebelitarık Boğazı, Manş, Catalina ve Manhattan parkurlarını geçen ilk Türk kadın sporcu olmuştu.

Haberin Devamı

Bengisu Avcı, Yeni Zelanda’da da yine tarihi bir ilke imza attı. Yeni Zelanda’daki 26 kilometrelik Cook Boğazı’nı 10 saat 14 dakikada kurallar dahilinde eşlikçi tekneye hiç değmeden tek başına yüzerek geçen sporcu, bunu başaran ilk Türk oldu. 

HEDEFE 3 KANAL KALDI

Bengisu Avcı, 13 derecelik su sıcaklığı nedeniyle yüzüşün son bölümünde hipotermi tehlikesi geçirdi ancak buna rağmen geçişi tamamladı. Bengisu’nun en zorlu yüzme parkurları bitirme hedefini tamamlaması için önünde Molokai, Kuzey ve Tsagaru Kanalı kaldı.     

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bengisu Avcı#Yeni Zelanda#Cook Boğazı

BAKMADAN GEÇME!