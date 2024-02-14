Bengisu yine ilki başardı

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Bengisu Avcı, Yeni Zelanda’da da yine tarihi bir ilke imza attı. Yeni Zelanda’daki 26 kilometrelik Cook Boğazı’nı 10 saat 14 dakikada kurallar dahilinde eşlikçi tekneye hiç değmeden tek başına yüzerek geçen sporcu, bunu başaran ilk Türk oldu.

HEDEFE 3 KANAL KALDI

Bengisu Avcı, 13 derecelik su sıcaklığı nedeniyle yüzüşün son bölümünde hipotermi tehlikesi geçirdi ancak buna rağmen geçişi tamamladı. Bengisu’nun en zorlu yüzme parkurları bitirme hedefini tamamlaması için önünde Molokai, Kuzey ve Tsagaru Kanalı kaldı.