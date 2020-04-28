Bencil Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Bencilin Eş Anlamlısı

Bencil kelimesinin TDK üzerinden eş anlamlısı ‘egoist’ olarak öne çıkıyor. Herhangi bir durum karşısında kendisini düşünen ve yalnızca kendi çıkarı doğrusunda kararlar veren bireyler için kullanılmaktadır.

Bencil Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Bencil, insanlar için kullanılan bir kelimedir. Kendi çıkarları doğrultusunda başkalarının iyi ya da kötülüğünü umursamayan insanlar için değerlendirilir. Bu kelimenin aynı zamanda bir eş anlamlısı bulunmaktadır. Farklı yazılışları ve okunuşları üzerinden aynı anlama gelen bencil ile beraber egoist kelimesini kullanabilirsiniz.

Bencilin Eş Anlamlısı

Bencilin eş anlamlısı olarak farklı zamanlarda ve amaca uygun şekilde egoist sözcüğü değerlendirilebilir.

‘’Sen çok egoist bir hale geldin.’’

‘’Bencil insanlara asla güvenmemelisin.’’

Görüldüğü üzere her iki cümle içerisinde de aynı anlam üzerinden ifade etmiş durumda. Kendi çıkarı için her şeyi yapmaya hazır olan kişiler için kullanılan bencil kelimesi adına, alternatif olarak egoist sözcüğünü de kullanabilirsiniz.