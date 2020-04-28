MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBencil Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Bencilin Eş Anlamlısı
GeriGündem Bencil Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Bencilin Eş Anlamlısı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 28.04.2020 - 14:45,Son Güncelleme:

Bencil Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Bencilin Eş Anlamlısı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bencil Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Bencilin Eş Anlamlısı
Abone Olgoogle-news

Eş anlamlısı en çok merak edilen kelimeler arasında bencil geliyor. Türk Dil Kurumu açısından bu kelimenin bir eş anlamlısı bulunmaktadır. Peki, bencil kelimesinin eş anlamlısı nedir? Bencilin eş anlamlısı konusunda detaylar.

Bencil kelimesinin TDK üzerinden eş anlamlısı ‘egoist’ olarak öne çıkıyor. Herhangi bir durum karşısında kendisini düşünen ve yalnızca kendi çıkarı doğrusunda kararlar veren bireyler için kullanılmaktadır.

 Bencil Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

 Bencil, insanlar için kullanılan bir kelimedir. Kendi çıkarları doğrultusunda başkalarının iyi ya da kötülüğünü umursamayan insanlar için değerlendirilir. Bu kelimenin aynı zamanda bir eş anlamlısı bulunmaktadır. Farklı yazılışları ve okunuşları üzerinden aynı anlama gelen bencil ile beraber egoist kelimesini kullanabilirsiniz.

 Bencilin Eş Anlamlısı

 Bencilin eş anlamlısı olarak farklı zamanlarda ve amaca uygun şekilde egoist sözcüğü değerlendirilebilir.

 ‘’Sen çok egoist bir hale geldin.’’

 ‘’Bencil insanlara asla güvenmemelisin.’’

 Görüldüğü üzere her iki cümle içerisinde de aynı anlam üzerinden ifade etmiş durumda. Kendi çıkarı için her şeyi yapmaya hazır olan kişiler için kullanılan bencil kelimesi adına, alternatif olarak egoist sözcüğünü de kullanabilirsiniz.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle