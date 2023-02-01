‘Ben Kemal geliyorum’

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“Türkiye’nin her yerinden sorunlar iletiliyor, yağmur gibi talepler geliyor. 3.5 ay sonra bütün sorunlarınız çözülecek. Bu rejim bizi mahvetti. Bu rejim artık TC devleti için bir beka sorunudur. Türkiye buradan çıkmak zorundadır. Biz ayağa kaldıracağız.

DOĞALGAZI UCUZLAT

Rusya-Ukrayna savaşından sonra doğalgaz fiyatları dünyada yüzde 80 ucuzladı. Erdoğan hiç ses çıkarmıyordu. Kardeşim doğalgaz fiyatını niye düşürmüyorsun, sen de ucuza alıyorsun, bunu vatandaşın sırtına niye yıkıyorsun?

‘BRÜTÜS NACİ’

Boğaziçi Üniversitesi’ne kayyumun ardından Brütüs Naci’yi getirdiler. Dünyanın saygı duyduğu hocaları kovdu, öğrencileri dövdürttü, bazılarını hapse attırdılar ve okul 200 sıra geriye düştü. Son olarak mezunlarının kendi paralarıyla yaptırdığı binaya da el koydu. Naci’ye sesleniyorum, zulümden, adaletsizlikten, baskıdan hoşlanmam, bunu yapanları da asla affetmem.

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Ortak Politikalar Mutabakat Metni’mizi açıkladık, bu demokrasi tarihimizde bir ilktir. Eğer 6 lider bir araya gelip 2 bin 300’ün üzerinde soruna oybirliğiyle, gönül rahatlığıyla çözüm üretiyorsa Türkiye’nin geleceği aydınlıktır, kimsenin endişesi olmasın. Devleti yeniden inşa edeceğiz.

TEHDİTLER

Hazine’yi kolay kolay soydurmazlar adama. Uzman ekiplerim Hazine’den çalınan paranın peşine düştüğü zaman, o raporlar masama geldiğinde korkunç bir paniğe kapıldılar. Çalınan paranın 418 milyar dolar olduğunu saptayınca karalama kampanyaları ve suikast tehditleri gelmeye başladı. Ha ben korktum mu, vız gelir tırıs gider, kale gibiyiz.

SAYIŞTAY’A UYARI: YAKARIM

Sayıştay’a ve onurlu denetçilerine seslenmek istiyorum. İktidara geldiğimizde, raporlarınızda 418 milyar doları görmezsem görevinizi layıkıyla yerine getirmemişsiniz demektir. Vallahi de billahi de raporlarda görmezsem yakarım sizleri. Sayıştay’dan randevu isteyip yüz yüze konuşacağım.

ANKARA’YA DİJİTAL ÇETEMETRE

Devlet operasyonuna başlamadan önce Ankara’ya dev bir dijital pano kurduracağım, çetemetre olacak adı. Halktan çalınan ve geri aldığımız her doları bu panoda görecek bütün Türkiye. 418 milyar doları burada görünceye kadar da asla durmayacağım. Seçimin ertesi gününde onların telefonları acı acı çalacak, açtıkları telefonun ucunda bir ses duyacaklar, ‘Ben Kemal, geliyorum’.”

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CÜNEYT ARKIN’IN UNUTULMAZ REPLİĞİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu sözleri, usta sanatçı merhum CÜNEYT ARKIN’ın başrolünde yer aldığı ‘Hınç’ filmini hatırlattı. Filmde, kader kurbanı bir polis memuru mücadelesi sırasında rakiplerini saf dışı bırakmadan önce onlara telefon ediyor ve ‘Ben Kemal geliyorum’ repliğini kullanıyor.