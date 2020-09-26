‘Beli ağrıyan test istiyor’

Pandemi sürecinde İstanbul’un Anadolu Yakasının yükünü taşıyan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi’nin en yoğun bölümü ne COVID servisi ne de yoğun bakım odaları. Hastanenin en kalabalık bölümü acil servis. Aynı anda 600 kişiye hizmet vermek için planlanan acil servise, bunun çok üzerinde başvuru yapılıyor. Üstelik gelenlerin büyük bir bölümü hasta değil.

‘BAĞIRIP ÇAĞIRIYORLAR’

Başhekim Doç. Dr. Nurettin Yiğit, “Herkes test yaptırmak istiyor. Ama bizim test yapmak istediklerimiz COVID semptomları gösteren ve teması olanlar. Halkımızda test yaptırma talebi var. Bir şeker testiymiş gibi yaptırma psikolojisi gelişti. Bu bir tarama testi değil, bu bir tanı testi” diyerek tepkisini dile getiriyor. Başhekim Yardımcısı Uzman Doktor Selcen Uçar da bu konuda yaşadıkları psikolojik baskıyı, “Beli ağrıyan, başı ağrıyan test için acile geliyor. Test yaptırma şartlarını söylediğimizde hasta bağırıp çağırıyor, olay çıkmaması için mecbur kalıp yaptığımız oluyor” diye anlatıyor.

Türkiye’de en çok korona hastasının hastanelerinde yattığını, ancak buna karşın hiçbir personellerinin hastalığa yakalanmadığını söyleyen Başhekim Yiğit, bunun nedenini şöyle açıklıyor: “Pandemi hastaneleri bu işe özel tasarlandığı için burada sağlık personelinde pozitifliğimiz yok. Biz uzmanlaştık. Kişi ne yapması gerektiğini biliyor. Burada her hasta COVID’li olduğu için daha dikkatli davranıyor. Her yer negatif basınçlı, binanın fiziki şartları ona göre. Hiç pozitif çalışanımız olmadı.”