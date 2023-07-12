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Belgrad Ormanı’nda piknikçiye mangal uyarısı

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#Belgrad Ormanı#Piknikçi#Uyarı
Belgrad Ormanı’nda piknikçiye mangal uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2023 07:00

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sarıyer’deki Belgrad Ormanı’nda piknik yapan vatandaşlara yangın bilgilendirmesi yaparak bir dizi uyarılarda bulundu.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Köpek Eğitim Merkezi (KEM) Büro Amirliği ekipleri dün olası yangın tehlikesine karşı vatandaşları bilgilendirmek için Belgrad Ormanı’na gitti. Polis ekipleri burada piknik yapan vatandaşları orman yangınları konusunda bilgilendirdi. Ekipler, orman yangınları ile ilgili vatandaşlara broşür dağıtırken ormanlara cam, şişe kırıkları atılmaması, mangal küllerinin söndürülmeden dökülmemesi ve izin verilmeyen noktalarda ateş yakılmaması gibi uyarılarda bulundu. Belirlenen noktada mangal yakan Azerbaycanlı Rizad Hevazu, “İstanbul çok güzel şehir, fırsatını bulduk pikniğe geldik. Polislerin denetiminden de çok memnun olduk, insanlar bilinçlendirilmeli’’ dedi.
 

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#Belgrad Ormanı#Piknikçi#Uyarı

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