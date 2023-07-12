Belgrad Ormanı’nda piknikçiye mangal uyarısı

Haberin Devamı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Köpek Eğitim Merkezi (KEM) Büro Amirliği ekipleri dün olası yangın tehlikesine karşı vatandaşları bilgilendirmek için Belgrad Ormanı’na gitti. Polis ekipleri burada piknik yapan vatandaşları orman yangınları konusunda bilgilendirdi. Ekipler, orman yangınları ile ilgili vatandaşlara broşür dağıtırken ormanlara cam, şişe kırıkları atılmaması, mangal küllerinin söndürülmeden dökülmemesi ve izin verilmeyen noktalarda ateş yakılmaması gibi uyarılarda bulundu. Belirlenen noktada mangal yakan Azerbaycanlı Rizad Hevazu, “İstanbul çok güzel şehir, fırsatını bulduk pikniğe geldik. Polislerin denetiminden de çok memnun olduk, insanlar bilinçlendirilmeli’’ dedi.

