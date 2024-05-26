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"Belge alan doğrudan işe giriyor" Maaşları 65 bin liraya kadar çıkıyor

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#Bolu#Maaş#Meslek
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2024 14:46

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından verilen ekskavatör operatörlüğü kursunda son eğitimler tamamlandı. Bugüne kadar 800 kişinin belge aldığını ifade eden Halk Eğitim Müdürü Cemali Özlü, kurs bitirme sertifikası alan herkesin kolaylıkla iş bulabildiğini ifade etti.

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Mudurnu Halk Eğitim Merkezi'nde açılan ekskavatör operatörlüğü kursundan bugüne kadar 800 kişi eğitimlerini tamamlayarak, sertifikalarını aldı. Sahada uygulamalı olarak ekskavatör kullanan kursiyerler, eğitimciler tarafından denetleniyor. Son olarak uygulamalı sınavın yapıldığı kursta 39 kursiyer eğitimlerini tamamlayarak, belgesini aldı. En düşük ekskavatör operatörü maaşının 30 bin lira, en yüksek maaşın ise 65 bin liraya kadar olduğu öğrenildi.

Mudurnu Halk Eğitim Merkezi Müdürü Cemali Özlü, "Bu belgeyi alan kişiler doğrudan fabrikalara işe girebilmektedir. Bize ulaşan 200'ün üzerinde vatandaşımız da fabrikalarda şuan faal olarak çalışmaktadır. Kurslarımız devam ediyor" dedi.

Belge alan doğrudan işe giriyor Maaşları 65 bin liraya kadar çıkıyor

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Eğitimlere katılan kursiyer, "Çok güzel çalışıyoruz. Bugün de belge almak için imtihan yapıldı. Ben kursa iş bulabilmek için Bolu'dan katıldım" diye konuştu.

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#Bolu#Maaş#Meslek

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