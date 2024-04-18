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Belediyeye ait araçların parçaları kayıp! Zabıtadan hurdacılara denetim

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#Zabıta#Ağrı#Patnos
Belediyeye ait araçların parçaları kayıp Zabıtadan hurdacılara denetim
Oluşturulma Tarihi: Nisan 18, 2024 09:43

Ağrı'nın Patnos ilçesinde zabıta ekipleri, belediyeye ait araçların parçalanarak satıldığının tespit edilmesi üzerine hurdacılarda arama yaptı. Ekipler, ellerinde araçlardan sökülen parçaların listeleriyle incelemede bulundu. Belediye Başkanı Abdulhalik Taşkın, "Sorumlular hakkında yasal işlem yapılmasını sağlayacağız" dedi.

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Patnos’ta 31 Mart’ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde belediye başkanlığını oyların yüzde 38.15'ini alıp belediye başkanı seçilen AK Parti’li Abdulhalik Taşkın, göreve başladı. DEM Parti'den belediye yönetimini devralan Taşkın, yaptığı incelemede belediyeye ait araçların parçalanarak motor, lastik ve yedek parçalarının satıldığını belirledi.

Belediyeye ait araçların parçaları kayıp Zabıtadan hurdacılara denetim

Parçaları satılan iş makinesi, kamyonet, tanker, cenaze aracı, belediyeye ait parklara çekildi. Başkan Taşkın'ın talimatıyla zabıta ekipleri, ilçedeki hurdacıları tek tek dolaşarak belediyeye ait araçların parçalarını aradı. Ekipler, ellerinde araç parçası listeleriyle hurdacıları kontrol etti.

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Belediyeye ait araçların parçaları kayıp Zabıtadan hurdacılara denetim

Patnos Belediye Başkanı Abdulhalik Taşkın, "Belediyemize ait araçların parçalanarak motorları, lastikleri ve yedek parçalarının satıldığı tespit edildi. Bunun üzerine zabıta ekipleri, hurdacılara yönelik denetim ve arama çalışmaları yapmaya başladı.

Belediyeye ait araçların parçaları kayıp Zabıtadan hurdacılara denetim

Bu durum kabul edilemez. Bu araçlar bu memlekete hizmet vermek için var. Bu durum, son derece üzücü ve kötü. Konunun takipçisi olacağım ve sorumlular hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılmasını sağmayacağım" dedi.

Ekiplerin hurdacılarda araştırmaları devam ediyor. 

Belediyeye ait araçların parçaları kayıp Zabıtadan hurdacılara denetim

Belediyeye ait araçların parçaları kayıp Zabıtadan hurdacılara denetim

 

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#Zabıta#Ağrı#Patnos

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