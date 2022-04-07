Belediyenin hayvan otelinde 8 köpeğin ölümüne inceleme

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Göksun Belediyesi'nce Kurtuluş Mahallesi'ne sokak hayvanları için yaptırılan hayvan otelindeki 8 köpek, ölü bulundu. Sosyal medyada hayvan otelinden görüntüler paylaşılırken, bazı köpeklerin can çekiştiği anlar yer aldı. Göksun Belediyesi yetkilileri ise köpek ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldığını ve inceleme sonunda açıklama yapılacağını duyurdu.