Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Belediyeler de soruşturuluyor

Güncelleme Tarihi:

#Bekir Bozdağ#Diyarbakır#Belediye
Belediyeler de soruşturuluyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2023 07:00

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kahramanmaraş depremlerinde yıkılan binalarla ilgili olarak müteahhitlerin yanı sıra, belediyelerde görevli ve yetkili fenni mesuller başta olmak üzere denetim ve inşaa sürecinde ihmali olan herkesin soruşturma kapsamında olduğunu belirtti.

Haberin Devamı

Diyarbakır’da açıklamalarda bulunan Bozdağ şunları kaydetti:

“Binanın inşasından, inşasında denetiminde kullanımında sorumluluğu olan herkesin kusuru ayrı ayrı değerlendirilmektedir. Bu çerçevede binaların müteahhitleri, yapı denetim elemanları, belediyelerde görevli ve yetkili fenni mesuller binada mevzuata aykırı tadilat yapanlar, kolon kesenler dahil olmak üzere ihmali ve kusuru olduğu değerlendirilenler farksız soruşturulmaktadır. Bugüne kadar hakkında işlem yapılan şüpheli sayısı 245, tutuklanan şüpheli sayısı 54, hakkında adli kontrol verilen şüpheli sayısı 47, yakalama kararı çıkarılan ama henüz yakalanmamış şüpheli sayısı 7, gözaltı talimatı verilen 45, gözaltında olan kişi sayısı ise 27, şüphelilik vasfı değerlendirilen kişi sayısı şu anda 29, yurt dışında olduğu tespit edilen 4, öldüğü tespit edilen 10, ifadeleri alınan 22 şüpheli bulunuyor” diye konuştu.

Haberin Devamı

Bozdağ yağma ve hırsızlık olaylarıyla ilgili 235 şüphelinin tutuklandığını da kaydetti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bekir Bozdağ#Diyarbakır#Belediye

BAKMADAN GEÇME!

Pahalı kiralar ile dayanıksız binalar arasında kaldılar Kiracıların hakları ne Depreme dayanıklılık testi yaptırabilirler mi | 5 SORU 5 YANIT

Pahalı kiralar ile dayanıksız binalar arasında kaldılar! Kiracıların hakları ne? Depreme dayanıklılık testi yaptırabilirler mi? | 5 SORU 5 YANIT

#Deprem
Tabaklar bile yerinden oynamamıştı... Kahramanmaraştaki gizemli binanın müteahhidi konuştu

Tabaklar bile yerinden oynamamıştı... Kahramanmaraş'taki gizemli binanın müteahhidi konuştu

#Kahramanmaraş
Deprem çantası ayağınıza takılan bir prangadır... Ezber bozan sözler: Enkazda hayat kurtaran çanta değil aldığınız pozisyon

"Deprem çantası ayağınıza takılan bir prangadır..." Ezber bozan sözler: "Enkazda hayat kurtaran çanta değil aldığınız pozisyon"

#Deprem