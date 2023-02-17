Belediyeler de soruşturuluyor

Haberin Devamı

Diyarbakır’da açıklamalarda bulunan Bozdağ şunları kaydetti:

“Binanın inşasından, inşasında denetiminde kullanımında sorumluluğu olan herkesin kusuru ayrı ayrı değerlendirilmektedir. Bu çerçevede binaların müteahhitleri, yapı denetim elemanları, belediyelerde görevli ve yetkili fenni mesuller binada mevzuata aykırı tadilat yapanlar, kolon kesenler dahil olmak üzere ihmali ve kusuru olduğu değerlendirilenler farksız soruşturulmaktadır. Bugüne kadar hakkında işlem yapılan şüpheli sayısı 245, tutuklanan şüpheli sayısı 54, hakkında adli kontrol verilen şüpheli sayısı 47, yakalama kararı çıkarılan ama henüz yakalanmamış şüpheli sayısı 7, gözaltı talimatı verilen 45, gözaltında olan kişi sayısı ise 27, şüphelilik vasfı değerlendirilen kişi sayısı şu anda 29, yurt dışında olduğu tespit edilen 4, öldüğü tespit edilen 10, ifadeleri alınan 22 şüpheli bulunuyor” diye konuştu.

Haberin Devamı

Bozdağ yağma ve hırsızlık olaylarıyla ilgili 235 şüphelinin tutuklandığını da kaydetti.