Belediyeler Birliği Başkanlığı için zor seçim

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Yerel yönetimlerin çatı örgütü Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) haziran ayı başında yeni yönetimini belirlemeye hazırlanıyor. Son seçim sonuçlarının dengeleri değiştirdiği TBB’de “Başkanlık” için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş’ın adları öne çıktı. İki güçlü adayın varlığının ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i zor bir tercihle karşı karşıya bıraktığından söz ediliyor.

İMAMOĞLU: GERİ DURMAYIZ

Yıllardır AK Parti’nin yönetimindeki TBB’deki dengeler son seçimlerde alınan sonuçlarla değişirken ilk çıkış da İmamoğlu’ndan geldi. İmamoğlu, 2027 Avrupa Oyunları imza töreni için gittiği Roma’da gazetecilere “adaylık ilanı” diye yorumlanan şu açıklamayı yaptı: “Artık yerel yönetimlerde iktidar olan bir CHP var. CHP’nin belediyeler birlikleri üzerinden yerel yönetim politikaları geliştirme zorunluluğu var. Halk böyle bir yetki vermiştir. Bu bağlamda en güçlü sesi olan kurum biziz ama bunun konuşulması için erkendir. Bu bir kısmıyla siyasi bir karardır. Bir kısmıyla geleneklere uygun bir karar zemini oluşturmak durumundadır. İstanbul bütçesiyle, geliştirdiği yerel yönetim politikalarıyla en etkin şehirdir. Öyle bir sorumluluk bize öngörülürse bundan geri durmayız. Bilakis hazırlıklarımız vardır.”

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YAVAŞ BEKLEMEDE

Şu ana kadar elini açık etmeyen Yavaş’a ilişkin kulislerde, “Başkanlığı gönlünden geçirmesine karşın açıktan bir çıkış yapmak yerine parti yönetiminin kararını bekleme eğiliminde” yorumu yapılıyor. İki güçlü adayın varlığının Özel’i zorlu bir tercihle karşı karşıya bıraktığından söz ediliyor. CHP kaynakları, kararın seçimde oy kullanacak büyükşehir belediye başkanları da dahil delegelerin görüşleri doğrultusunda MYK’da alınacağı bilgisini verirken, “Bu iş parti içinde bir yarışa dönüştürülmez” dediler. Aynı kaynaklar, seçim için ellerinde belediye bulunan muhalefet partilerinin desteğinin aranabileceğini de söylediler. Kulislerde, geçmişte AK Partili eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın uzun süreli başkanlığı hatırlatılarak yarışta İmamoğlu’nun bir adım önde olduğu yorumları da yapılıyor.

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Özgür Özel Çin Büyükelçisi Liu Shaolin ile CHP Genel Merkezi’nde bir araya geldi.

28 ŞUBAT TAHLİYELERİ: GECİKMİŞ AMA DOĞRU BİR ADIM

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 28 Şubat davasından ceza alan eski generallerin kalan cezalarını kaldıran kararı için “Gecikmiş ama doğru bir adım” dedi.

Bu generallerin durumunu Erdoğan ile AK Parti Genel Merkezi’ndeki görüşmeleri sırasında da gündeme getiren Özel kararın ardından sosyal medya hesabından, “İleri derecede hastalıkları bulunan hükümlü generaller Çetin Doğan, Çevik Bir, Fevzi Türkeri, Yıldırım Türker, Cevat Temel Özkaynak ve Erol Özkasnak’ın cezalarının kaldırılma kararları gecikmiş ama doğru bir adımdır. Ailelerinin gözü aydın” paylaşımında bulundu.