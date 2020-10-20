MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBelediye temizlik işçisi parkta bulduğu cüzdanı yetkililere teslim etti
GeriGündem Belediye temizlik işçisi parkta bulduğu cüzdanı yetkililere teslim etti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa), (DHA)
Haber Giriş: 20.10.2020 - 11:17 | Son Güncelleme:

Belediye temizlik işçisi parkta bulduğu cüzdanı yetkililere teslim etti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Belediye temizlik işçisi parkta bulduğu cüzdanı yetkililere teslim etti
Abone Olgoogle-news

BURSA’da İnegöl Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü’nde görevli Yusuf Çelik (50), bir parkta temizlik yaparken bulduğu içerisinde yaklaşık 31 bin lira değerinde para bulunan cüzdanı, sahibine ulaştırılması için İnegöl Belediyesi Çözüm Merkezi’ne teslim etti.

Belediye temizlik işçisi parkta bulduğu cüzdanı yetkililere teslim etti
İnegöl Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü’nde temizlik işçisi olarak çalışan Yusuf Çelik, bu sabah Atatürk Anıtı arkasındaki parkta cüzdan buldu. İçerisinde yaklaşık 31 bin TL değerinde para ve bazı belgeler ile kimlik kartı bulunan cüzdanı, sahibine ulaştırılması için Çözüm Merkezi yetkililerine teslim etti.

Yusuf Çelik'i, durumdan haberdar olan Belediye Başkanı Alper Taban makamına davet etti. Başkan Taban, Çelik’e teşekkür ederek, hediye verdi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle