Belediye plajı kirlilikten kapalı, 200 metre mesafedeki özel plaj açık; giriş 300 lira

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İstanbul'da yaz aylarının başlamasıyla plajlarda yoğunluk yaşanıyor. Sıcak havanın tadını çıkarmak isteyenler Florya'da bulunan İBB'ye bağlı BELTUR'un işlettiği Güneş Plajına geldi. Plaj girişine gelenler kapıya kilit vurulduğunu gördü. Geçen yıl kanalizasyon hattından pis suyun denize karışmasıyla İstanbul Valiliği'nin kararıyla plaja girişler kapatılmıştı. Edinilen bilgiye göre, geçen seneden bu yana düzenli aralıklarla plajdaki deniz suyundan numuneler alındı.

Alınan numuneler sonucunda, suyun yüzmeye elverişli olmadığı gerekçesiyle plaj halka açılmadı. Kirlilik nedeniyle kapalı olan Güneş Plajı'nın 200 metre ilerisinde ise özel bir plajın açık olması sosyal medyada tepkilere neden oldu. Özel plaja gelenler kişi başı girişin 300 lira olmasına tepkili. Özel plajın girişinde yoğunluk oluştuğu görülürken bazı vatandaşlar ise giriş ücretini çok bularak evlerine geri döndü. Özel plajın işletmecileri ise kendi plajlarının temiz olduğunu ve suyun yüzmeye elverişli olduğunu ifade etti.

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İBB'den edinilen bilgiye göre İstanbul Valiliği'nin denize girilebilir plajlar listesinde BELTUR Güneş Plajı'nın olmaması nedeniyle plajın halka açılmadığı belirtildi. Güneş Plajı'nın, deniz suyundan alınan numunelerdeki incelemenin olumlu sonuçlanması halinde açılacağı öğrenildi. Öte yandan İBB'nin işlettiği bazı plajlardaki giriş fiyatları şöyle: Caddebostan Plajları ve Menekşe plajı hafta içi ve hafta sonu 40 TL.

"PLAJA GELDİK AMA PLAJ KAPALI"

Güneş Plajı'na gelen Ümit Uluç, "Plaja geldik ama Plaj kapalı. Herhalde döneceğiz şimdi başka plaj bulursak oraya gideceğiz. Burası açılsa iyi olur insanlar yüzmek istiyor, serinlemek istiyor" ifadelerini kullandı. Avcılar'dan Güneş plajına gelen Orhan Ünver ise, "Florya'ya geldik ama giremiyoruz görüyorsunuz kapatmışlar. Bugün niye kapalı anlayamadım. Çocuğumu getirdim denize girer diye. Açılması lazımdı bu zamana kadar" diye konuştu.

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"KİŞİ BAŞI 300 LİRA ÇOK PAHALI"

Levent'ten Florya Güneş Plajına gelen Kadir Çelik, "Güneş Plajı'na geldik. Kirlilik nedeniyle kapatılmış, aradan 1 yıl geçmiş herhalde. Biz de buraya geldik burada kişi başı 300 lira çok pahalı. Hem de aile alıyor sadece. Çok alakasız bir şekilde mağdur olduk yani. Acilen bu durumun düzeltilmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

"900 LİRA BENİM ÇOK FAZLA"

Çocuklarıyla birlikte denize girmek için plaja gelen Hakan Porsuk ise, "Güneş Plajına gittik orası kapalıydı. Burayı tarif ettiler bize. Buraya geldik ama fiyatları görüyorsunuz zaten. Kişi başı giriş 300 lira. Bir çocuğum ücretsiz, diğer 2 çocuğumla birlikte 900 lira yapıyor. 900 lira benim gibi bir adam için çok fazla" dedi.