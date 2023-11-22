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Belediye otobüsünde 'Sen ÅŸöföre karÄ±ÅŸamazsÄ±n' kavgasÄ±! Yolcular güçlükle ayÄ±rdÄ±

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#Belediye Otobüsü#Ankara#EGO
Belediye otobÃ¼sÃ¼nde Sen ÅŸÃ¶fÃ¶re karÄ±ÅŸamazsÄ±n kavgasÄ± Yolcular gÃ¼Ã§lÃ¼kle ayÄ±rdÄ±
OluÅŸturulma Tarihi: KasÄ±m 22, 2023 02:26

Ankara'da seyir halindeki belediye otobÃ¼sÃ¼nde ÅŸofÃ¶rden daha yavaÅŸ gitmesini isteyen kadÄ±n yolcuya, baÅŸka bir kadÄ±n yolcunun "Sen ÅŸofÃ¶re karÄ±ÅŸamazsÄ±n" diye tepki gÃ¶stermesiÂ Ã¼zerine Ã§Ä±kan tartÄ±ÅŸma kavgaya dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼.Â

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Olay akÅŸam saatlerinde,Â Ankara BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesine baÄŸlÄ± EGO Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne ait 355 hat numaralÄ± Mamak Zerdalitepe-Ulus otobÃ¼sÃ¼nde meydana geldi. OtobÃ¼s seyir halindeyken bir kadÄ±n yolcunun ÅŸofÃ¶re seslenerek, "Biraz yavaÅŸ gidin" ÅŸeklinde uyarÄ±sÄ± Ã¼zerineÂ baÅŸka bir kadÄ±n yolcu "Sen ÅŸofÃ¶re karÄ±ÅŸamazsÄ±n"Â diye karÅŸÄ±lÄ±kÂ verdi.

Bunun Ã¼zerine iki kadÄ±n yolcuÂ arasÄ±nda Ã§Ä±kan tartÄ±ÅŸma, kÄ±sa sÃ¼rede kavgaya dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. Seyir halindeki otobÃ¼ste birbirlerine saldÄ±ran kadÄ±nlarÄ±, otobÃ¼steki diÄŸer yolcular gÃ¼Ã§lÃ¼kle ayÄ±rdÄ±.Â 

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#Belediye Otobüsü#Ankara#EGO

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