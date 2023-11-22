Belediye otobÃ¼sÃ¼nde Sen ÅŸÃ¶fÃ¶re karÄ±ÅŸamazsÄ±n kavgasÄ± Yolcular gÃ¼Ã§lÃ¼kle ayÄ±rdÄ±

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Olay akÅŸam saatlerinde,Â Ankara BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesine baÄŸlÄ± EGO Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne ait 355 hat numaralÄ± Mamak Zerdalitepe-Ulus otobÃ¼sÃ¼nde meydana geldi. OtobÃ¼s seyir halindeyken bir kadÄ±n yolcunun ÅŸofÃ¶re seslenerek, "Biraz yavaÅŸ gidin" ÅŸeklinde uyarÄ±sÄ± Ã¼zerineÂ baÅŸka bir kadÄ±n yolcu "Sen ÅŸofÃ¶re karÄ±ÅŸamazsÄ±n"Â diye karÅŸÄ±lÄ±kÂ verdi.

Bunun Ã¼zerine iki kadÄ±n yolcuÂ arasÄ±nda Ã§Ä±kan tartÄ±ÅŸma, kÄ±sa sÃ¼rede kavgaya dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. Seyir halindeki otobÃ¼ste birbirlerine saldÄ±ran kadÄ±nlarÄ±, otobÃ¼steki diÄŸer yolcular gÃ¼Ã§lÃ¼kle ayÄ±rdÄ±.Â