Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Belediye otobüsü, kamyonete çarptı: Çok sayıda yaralı var

Güncelleme Tarihi:

#Otobüs#Kaza#Trafik Kazası
Belediye otobüsü, kamyonete çarptı: Çok sayıda yaralı var
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 22, 2022 09:50

Bursa'da belediye otobüsü, arızalanınca sürücüsünün yolun sol şeridine park ettiği kamyonete çarpıp, bahçeye savruldu. Kazada otobüsteki 2'si ağır, 21 kişi yaralandı.

Haberin Devamı

Kaza, saat 08.00 sıralarında Bursa Çevre Yolu Avrupa Konseyi Bulvarı Mutlular mevkisinde meydana geldi. Murat Mutlu, 16 VM 145 plakalı kamyoneti, arızalanınca yolun sol şeridine çekti. Bu sırada arkadan gelen 16 JVY 01 plakalı belediye otobüsü, kamyonete çarpıp, yol kenarındaki bahçeye savruldu.

Belediye otobüsü, kamyonete çarptı: Çok sayıda yaralı var

Kazada otobüs şoförü dahil 21 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan otobüs şoförü ile bir yolcunun durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Otobüs#Kaza#Trafik Kazası

BAKMADAN GEÇME!

Düğününe günler kala hunharca katledilmişti 52 yıl önce işlenen cinayet böyle çözüldü

Düğününe günler kala hunharca katledilmişti! 52 yıl önce işlenen cinayet böyle çözüldü

#Nancy Bennallack
Altı haftalık cehennemde yaşadıklarını anlattı Cevabım sorgucuları kızdırdı

Altı haftalık cehennemde yaşadıklarını anlattı! 'Cevabım sorgucuları kızdırdı'

#Ukrayna
16 yaşındayken gelen bir soru hayatını değiştirdi: Bir arkadaşıma çok benziyorsun, evlatlık olabilir misin

16 yaşındayken gelen bir soru hayatını değiştirdi: 'Bir arkadaşıma çok benziyorsun, evlatlık olabilir misin?'

#Bilimsel Araştırma

BAKMADAN GEÇME!

Düğününe günler kala hunharca katledilmişti 52 yıl önce işlenen cinayet böyle çözüldü

Düğününe günler kala hunharca katledilmişti! 52 yıl önce işlenen cinayet böyle çözüldü

#Nancy Bennallack
Altı haftalık cehennemde yaşadıklarını anlattı Cevabım sorgucuları kızdırdı

Altı haftalık cehennemde yaşadıklarını anlattı! 'Cevabım sorgucuları kızdırdı'

#Ukrayna
16 yaşındayken gelen bir soru hayatını değiştirdi: Bir arkadaşıma çok benziyorsun, evlatlık olabilir misin

16 yaşındayken gelen bir soru hayatını değiştirdi: 'Bir arkadaşıma çok benziyorsun, evlatlık olabilir misin?'

#Bilimsel Araştırma