Belediye meclisi yasakladı: Dilovası'nın 'kömür tozu' çilesi sona eriyor

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Temmuz ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda oy birliği ile alınan kararla belediye, ilçe genelinde kömür depolanmasını ve paketlenmesini yasakladı. Kararla Çerkeşli Mahallesi'nde bulunan ve uzun süredir yaydığı kömür tozları nedeniyle büyük sorun haline gelen Kömürcüler OSB'nin kaldırılması projesinde de son aşamaya gelindi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca 1 yıl önce Kömürcüler OSB'nin faaliyetlerinin durdurulmasına karar verildi. Bölgedeki kömürlerin çoğunun boşatıldığı görülürken, kalan kömürlerin boşaltılması için bazı firmalar da gün sayıyor. İzmir Körfezi'ni etkileyen kömür tozları nedeniyle yıllardır sıkıntı çeken bölge halkı ise belediyenin aldığı kararla kirlilikten kurtulmayı bekliyor.