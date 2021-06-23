'Belediye garajından PKK'ya akaryakıt sevkiyatı' iddianamede

AYM'nin, HDP'nin kapatılması istemli davada kabul ettiği iddianamede, HDP'nin siyasi parti tabelası altında parti binalarının örgüt hücresi haline getirildiği ve partinin terör örgütü eylemlerinin odağı haline geldiği vurgusu yapıldı. HDP'li milletvekilleri, belediye başkanları ile parti yöneticilerine yönelik suç isnatları tek tek detaylı yer aldı. İddianamenin büyük kısmında ise HDP'li il ve ilçe belediyelerinin, belediye kaynaklarını terör örgütüne aktardığı, çukur eylemleri ve Kobani olayları sırasında eylemcilere lojistik destek verdikleri anlatıldı. Bu iddialarla ilgili sunulan deliller arasında ise farklı cumhuriyet savcılıklarınca yürütülen soruşturma dosyalarına giren çok sayıda gizli tanık ifadesi yer aldı.

'TOPLANAN ERZAK TERÖRİSTLERE GÖNDERİLDİ'

İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla 2019 yılında görevinden uzaklaştırılan Van'ın Muradiye eski Belediye Başkanı Yılmaz Şalan hakkında ifade veren gizli tanık 'ASP58', Şalan'ı belediye encümenliği görevi yaptığı dönemde tanıdığını belirtti. 'ASP58', "2019 yılı yerel seçimlerden sonra belediye başkanı oldu. Başkan olduktan hemen sonra belediye çalışanlarının aylıklarında 500 TL kesinti yaptı; ancak şikayetten korkarak 2 ay sonra kesilen paraları geri ödedi. Şalan, belediye bütçesinden ramazan ayı içerisinde yüklü miktarda gıda ve erzak satın aldı. Bu erzakın büyük bir kısmını Tendürek Dağı kırsalında faaliyet gösteren terör örgütü mensuplarına gönderdi. Geri kalanları ise örgütle bağlantılı ailelere dağıttı. 2019 yılı Temmuz ayı içinde Tendürek Dağı kırsalına, belediyenin garajında bulunan akaryakıt deposundan bidonlarla akaryakıt gönderdiğini biliyorum" iddialarında bulundu.

'TERÖRİSTLERİN İHTİYAÇLARINI BÜTÇEDEN KARŞILADI'

Gizli tanık 'Çaylak', hakkında yürütülen soruşturmada tutuklu bulunan eski HDP Silvan İlçe Yönetim Kurulu üyesi Eyüp Koşar ile ilgili ifadesinde, Koşar'ın PKK/KCK terör örgütünün sözde üst düzey yöneticileri ile ilişki ve irtibat içinde olduğunu belirterek, "Kırsal alanda ölen örgüt mensuplarının cenazelerinin Silvan'da defnedilmesi işlemleriyle ilgilenmekteydi. Silvan MEYA-DER içerisinde yönetici pozisyonunda faaliyet yürütmekteydi. Suriye ülkesi Kobani şehrinde yaşanan çatışma dönemlerinde orada bulunan örgüt mensuplarına yardım amaçlı Suruç'a gıda ve erzak götüren örgüt mensubudur. Silvan'da meydana gelen yol kapatma, hendek kazma ve barikat kurma eylemlerine katılan PKK/KCK terör örgütü üyelerinin maddi ihtiyaçlarını Silvan Belediye'sinin bütçesinden karşılamıştır" dedi.

'ÖRGÜT İDEOLOJİSİ DOĞRULTUSUNDA EĞİTİM VERİYORDU'

2017'de Diyarbakır HDP İl Başkanı olan Mehmet Şerif Çamcı hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada ifade veren gizli tanık 'XT8825DK65TR92A'nın beyanları da HDP kapatma davası iddianamesinde yer aldı. İfadesinde Çamcı’yı, HDP binasında gençlere örgütsel ve ideolojik eğitimler vermesinden dolayı tanıdığını belirten gizli tanık, şunları kaydetti:

"Diyarbakır il merkezinde PKK terör örgütünün gençlik yapılanması olan YDG-H/DGH içerisinde faaliyet yürüten şahısların yapacakları sokak eylemleri öncesinde malzeme teminini sağlardı. Sur olayları devam ettiği sırada HDP Bağlar ilçe binasında farklı illerden gelen yaklaşık 40 kadar şahıs ile toplandık ve buradan HDP il binasına geçtik. Burada bu şahıs bize, 'Sur içerisine girerek kalkan olacaksınız, orada koridor açarak içeride çatışma bölgesinde bulunan örgüt mensuplarının dışarıya çıkmasını sağlayacaksınız' diye konuşma yaptı. HDP il binasında gençlere PKK terör örgütü ideolojisi doğrultusunda sürekli eğitim verir. Eğitimde ön plana çıkan gençlerin kırsal alana silahlı faaliyet yürütmesi için aktarımını yaptırır. Ben bu şahsın Ş.A. isimli şahsı PKK terör örgütünün kırsal alanına gönderdiğini ve katılımını yaptırdığını biliyorum."

'KADIN YAPILANMASI YÖNETİCİLERİNDEN'

Gizli tanık 'Bulut' ise İçişleri Bakanlığı'nın 2019'daki kararıyla görevinden alınan eski Şırnak İdil Belediye Başkanı Songül Eden hakkında verdiği ifadesinde, Eden'in PKK/KCK 'kadın yapılanması'nın üst düzey sorumlu ve yöneticilerinden olduğunu ileri sürdü. 'Bulut', Eden'in, terör örgütünün sözde yönetim merkezi 'Malagel' olarak adlandırılan toplantı yerine sürekli gittiğini iddia ederek, "Örgütün eylem ve stratejisini belirleyen kişilerin arasında yer alır. Hendek ve barikatların kurulduğu 2015-2016 döneminde örgütün kırsal alanından İdil şehir merkezine düzenlenmesi yapılan ve sorumlu düzeyde faaliyet yürüten 'Ferhat' kod adlı Mehmet Şimşek, 'Hasan' kod adlı Fuat Kabaş, 'Nurhak' kod adlı Kamil Malgaz isimli örgüt mensupları ile 'Malagel'de bir araya gelen ve görüşen şahıslardan biridir. Ayrıca örgüt tarafından düzenlenen her türlü toplantı, eylem, gösteri, yürüyüşlere katılan kadınları yönlendiren kişidir" dedi.

ÖDENEKLER PKK'YA

HDP Parti Meclis üyesi Mehmet Eşref Mamedoğlu hakkında, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada ifade veren gizli tanık 'Uzay' ise "Bu şahıs Diyarbakır'da Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi'nde (DİSKİ) çalışmaktadır. DİSKİ tarafından gerçekleştirilen ihaleler, malzeme alım satımı ve ihtiyaçların karşılanması gibi durumlarda devlet tarafından gönderilen ödenekler, harcanmış gibi gösterilip, bu şahıs tarafından PKK/KCK terör örgütü yöneticilerine aktarımı yapılmaktadır" dedi.

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