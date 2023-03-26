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Belediye Başkanları toplandı! CHP seçim startını verdi

Güncelleme Tarihi:

#Kılıçdaroğlu#Seçim#Muhsin Yazıcıoğlu
Belediye Başkanları toplandı CHP seçim startını verdi
Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2023 07:00

Seçim hazırlıklarını sürdüren CHP dün 280 belediye başkanını Ankara’da topladı. Toplantıda CHP Lideri Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı İmamoğlu ve ABB Başkanı Yavaş birer konuşma yaptı. Genel Başkan Yardımcısı Torun, “Tek gündem seçim. Seçim startını vermiş olacağız” dedi.

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CHP’li 280 belediye başkanı dün Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi’nde sabah saatlerinde bir araya geldi. Toplantıya Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlık yaptı. Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Belediye Başkanları Toplantısı’nın gündemi ve sabah oturumuna ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Toplantının tek gündemi olduğunu ifade eden Torun, “Bütün belediye başkanlarımızla birlikte Sayın Genel Başkan’ımız ve cumhurbaşkanı adayımızın başkanlığında seçim startını vermiş olacağız” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise 6284 numaralı yasa için, bu yasadaki “aile bütünlüğünü bozucu hükümlerinin ayıklanmasını” ittifak şartları arasında sayan Yeniden Refah Partisi’nin Cumhur İttifakı’na katılımıyla ilgili şu yorumu yaptı:

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KADINLARI TANIMIYORSUNUZ

“Karşımızdaki ittifak gasbedilecek kadın hakları üzerinden genişlemeyi seçti. Söyleyeceğim tek şey; kadınları, bilhassa genç kadınları hiç tanıyamadıklarıdır.”

Belediye Başkanları toplandı CHP seçim startını verdi


‘YAZICIOĞLU’NUN OĞLU YOL ARKADAŞIMDIR’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada, “Muhsin Yazıcıoğlu’nu vefatının 14’üncü yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Allah bana ömür verdiği sürece, rahmetlinin sevgili oğlu Fatih Furkan, yanı başımdan ayırmayacağım diğer yol arkadaşımdır” dedi.

OKKAN’IN MEZARINA GİTTİM

Öte yandan Kılıçdaroğlu, yine Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Rahmetli Gaffar Okkan’ın mezarına gittim, dua ettim. Ailesine de gideceğim. Devlet, bu onurlu polisi, güzel kalpli evladıyla helalleşmek zorunda” dedi.

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#Kılıçdaroğlu#Seçim#Muhsin Yazıcıoğlu

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