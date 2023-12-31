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Belediye başkanından pazarcıya fiyat tepkisi

Güncelleme Tarihi:

#Gaziantep#Şahinbey#Mehmet Tahmazoğlu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 31, 2023 16:43

Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, asgari ücret zammı sonrası fahiş fiyat artışlarına dur demek için zincir marketlerde ve pazarlarda zabıta ekipleri ile denetim yaptı. Tahmazoğlu, denetim sırasında, 100 liraya aldığı kestaneyi 180 liraya satan ve alış faturası göstermeyen pazarcıya sert tepki gösterdi.

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Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, pazar ve marketlere zabıta ekipleri ile denetim gerçekleştirdi. Sahaya inen Başkan Tahmazoğlu, asgari ücret zammı sonrası fahiş fiyat artışlarının yaşanmaması için marketleri ve pazarcıları uyardı. Mehmet Tahmazoğlu, denetim sırasında, 100 liraya aldığı kestaneyi 180 liraya satan ve fatura göstermeyen pazarcıya ise sert tepki göstererek tezgahının toplanmasını istedi.

Belediye başkanından pazarcıya fiyat tepkisi

ASGARİ ÜCRET ZAMMI SONRASI DENETİM”

Asgari ücrete yapılan yüzde 49’luk artışın ardından fahiş fiyat artışının önüne geçilmesi için marketlerde ve pazarlarda denetim yapan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmemek için asgari ücrete yüzde 49 zam yaptı.

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Belediye başkanından pazarcıya fiyat tepkisi

Ancak fırsatçılar asgari ücret bahanesi ile asgari ücret henüz işçinin cebine girmeden ürünlere zam yapıyorlar. Bu tür fırsatçılara izin vermeyeceğiz. Vatandaşlarımızın haklarını korumak için Zabıta ekiplerimiz ile birlikte 7/24 görev başındayız. Vatandaşlarımızın da bu konulara duyarlı olmasını istiyoruz. Böyle durumlarla karşılaştıklarında zabıta ekiplerimize bilgi versinler” dedi.

Belediye başkanından pazarcıya fiyat tepkisi

Başkan Mehmet Tahmazoğlu, Pazar denetiminde aldığı ürünleri faturalandıramayan satıcılara işlem yapılmasını isterken, market ve pazar denetimlerinde vatandaşları ve çocukların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Başkan Tahmazoğlu çocuklara aldıkları ürünlerde son kullanma tarihlerine dikkat etmeleri yönünde uyarılarda bulundu.

Belediye başkanından pazarcıya fiyat tepkisi

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#Gaziantep#Şahinbey#Mehmet Tahmazoğlu

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