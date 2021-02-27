Belediye Başkanı ve eşini ayaklarından vurmuştu! İfadesi ortaya çıktı

Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel, 20 Nisan 2020 günü saat 04.30'da evlerinde silahlı saldırıya uğradı. Bacaklarından vurulan çift, Yeşilova Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. 8 kurşun isabet eden Mümtaz Şenel, sol ayak kaval kemiğinden ameliyat edildi. 3 günlük tedavi sonunda da 2 kurşun isabet eden eşi ile birlikte taburcu oldu. Kurşunlardan 6'sının vücuttan çıktığı, 2'sinin ise sol bacakta kaldığı, ancak riskli bölgede oldukları için alınamayan Başkan Mümtaz Şenel, fizik tedaviye alındı. Başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında, silahlı saldırının faili otel işletmecisi Evren Erdem ile Şenol Gürcan ve Deniz Bağ tutuklanarak, Burdur Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.



SALDIRININ NEDENİ OTEL



Burdur Valiliği tarafından Başkan Mümtaz Şenel ve eşinin silahlı saldırıya uğramasına neden olan olayın, mülkiyeti belediyeye ait olan Salda Lake isimli otelin işletme ruhsatının, Kimlik Bildirme Kanunu'na aykırı hareket etmesi sebebiyle Yeşilova Kaymakamlığı'nın bildirimi üzerine 15 Nisan 2020 tarihinde Yeşilova Belediye Başkanlığı tarafından idari bir işlemle iptal edilmesi olduğu açıklandı. Azmettirici olduğu iddia edilen Evren Erdem'in de bu otelin işletmecisi olduğu belirtildi. Evinde tedavisi yapılan Başkan Mümtaz Şenel, olaydan yaklaşık 50 gün sonra görevine döndü.



İDDİANAME HAZIRLANDI



Olayla ilgili hazırlanan iddianame Burdur Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. İddianamede tutuklu sanıklar Evren Erdem, Şenol Gürcan ve Deniz Bağ ile tutuksuz sanıklar B.E., G.K., K.A., L.A., M.E.Ş., M.S.K. hakkında 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs', 'silah kullanarak konut dokunulmazlığını ihlal', 'suçluyu kayırma ve kasten yaralama' suçlarından dava açıldı. Olayla ilgili gözaltına alınan sanıklar hakkında cumhuriyet savcısı tarafından iddianame hazırlandı.



'SİREN SESLERİ VE TELSİZ SESLERİ GELDİ'



İddianamede Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel'in olayla ilgili ifadelerine yer verildi. Olay günü saat 04.30 sıralarında kapının çalındığını, kapıyı açmak isteyen eşine açmamasını söylediğini belirten Başkan Şenel, "'Kim o' diye seslendiğimde dışarıdan siren sesleri ve telsiz sesleri geldi. Kapıyı açıp 'Buyrun ne istediniz' diye sorduğumda şahıs arkasından silahını çıkararak bir şeyler söyleyerek bana ateş etti. Eşimin bağırması üzerine bu kez de eşime ateş etti. Mermileri bitince çalışır vaziyette bulunan araca binip gitti" dedi.



'AÇIN KAPIYI POLİS'



Mümtaz Şenel'in eşi Fatma Şenel de, "Olay günü 04.30 sıralarında kapı hızlı hızlı çalındı. 'Açın kapıyı polis' diye dışarıdan ses geldi. Dışarıdan siren ve telsiz sesi geliyordu. 'Mümtaz polisler gelmiş' dedim. Tam kapıyı açacakken eşim 'kapıyı açma' dedi. Eşim kapıyı açtığında karşıdaki erkek şahıs eşime 8-9 el ateş etti. Eşim yere düştü. Şahıs sonra silahı bana doğrulttu ve ateş ederek iki bacağımdan yaraladı" diye konuştu.



'O GÜN BAŞKANI VURMAYA KARAR VERDİM'



Olayın bir numaralı sanığı Evren Erdem ise ifadesinde şunları kaydetti:

"'Salda Lake' isimli oteli işletiyorum. Covid-19 salgının başlaması ile işlerim kötüye gitti ve otel içerisindeki restoranı kapattık. Bu süreçte gelir elde edemedik. Otelin kirası, suyu, elektriği gibi bazı ödemeler aksadı. Bu sebepten dolayı otelin tahliye edileceğini öğrendim. Otelle ilgilenen Şenol Gürcan'a ait telefonla Belediye Başkanı Mümtaz Şenel'i aradım. Salgın nedeniyle ödemelerin geciktiğini, borcumuzu ödeyeceğimi belirterek süre istedim. Belediye Başkanı da 'Burayı 15 gün içinde boşaltacaksın, yapacak bir şey yok' dedi. Bu durum bana adil gelmedi ve o gün başkanı vurmaya karar verdim. Bu sırada Şenol Gürcan'ın benim adımı kullanarak belediye başkanını tehdit ettiğini öğrendim. Bunu duyunca kızdım. 'Ben kimseyi tehdit etmem, ne yapacaksam onu yaparım' dedim. Olaydan 15 gün önce K.A.'dan 25 bin liraya iki silah alıp otelin kasasına koydum. Belediye başkanını vuracağımdan K.A. ve Şenol Gürcan dışında kimsenin haberi yoktu. K.A. geçmiş tarihlerde kendisine belediye tarafından kiralanan yerlerin ihalelerinin iptal edilmesinden dolayısıyla belediye başkanına husumet beslediği ve ona zarar vermek istediği için silahları ucuza verdi. Başkanı vuracağımı bilmesine rağmen beni engellemedi."



'KENDİMİ POLİS OLARAK FALAN TANITMADIM'



Olay günü kendi kullandığı araçla başkanın evine gittiğini anlatan Evren Erdem, şöyle devam etti:



"Arabada Deniz Bağ ile L.A. da vardı. Arabadan indim. Başkana saldırı yapmayı düşündüm ama öldürüp öldürmeme konusunda bir kararım olmadı. Zile bastım, başkan kapıyı açtı. İddia edildiği gibi kendimi polis olarak falan tanıtmadım. Başkan kapıyı açar açmaz elimdeki silahla başkanın ayaklarına ateş ettim. Bu sırada başkanın eşi de gelerek 'Yapma, yeter' diye bağırdı. Başkanın eşini gördükten sonra pişman oldum ve olay yerinden ayrılarak Antalya'ya gittim. Başkanın eşine ateş etmek gibi bir niyetim asla yoktu. O sırada olayın hararetiyle kurşun gelmiş olabilir."



İddianame mahkeme tarafından kabul edilirken, ilk duruşma olayın yıl dönümünden 2 gün sonra 22 Nisan 2021 tarihinde Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.