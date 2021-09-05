Belediye başkanı şaşkına döndü! 'Şaşırdık, ilk defa böyle bir şey oldu'

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, yaptığı açıklamada, hayatında ilk defa böyle bir nikaha şahitlik ettiğini söyledi. Vali Çuhadar, nikah cüzdanını teslim ettiği çiftlere, ömür boyu mutluklar diledi.



BELEDİYE BAŞKANI ŞAŞKINLIĞI GİZLEYEMEDİ



Belediye Başkanı Kılınç, şimdiye kadar yüzlerce nikah kıydığını belirterek, "Tek yumurta ikizlerinin nikahın kıyarken zorlandık. Doğumlarının arasında 5'er dakika var. Birbirlerine benziyorlar. İki çifte de mutluluklar diliyorum. Şaşırdık, ilk defa böyle bir şey oldu." dedi.









Damatlardan Abuzer Koparal da çok mutlu olduklarını ifade ederek "Allah kısmet etti, evlendik. Çok mutluyuz Allah bize ikiz evlat nasip etsin." şeklinde konuştu. Gelinlerden Nursel Koparal ise "Kardeşimle ikiz olan kardeşlerle evlenmek istiyorduk, çok şükür hayalimiz gerçekleşti. Çok mutluyuz." diye konuştu.

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