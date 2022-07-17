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Belediye Başkanı konserde olay çıkardı! Sibel Can'la sahneye çıkmaya çalışınca...

#Sibel Can#Konser#Belediye Başkanı

Gerilim bir anda yükseldi. Sibel Can konserinde sahneye çıkmaya çalışan Edremit Belediye Başkanı Hasan Arslan'a izin verilmeyince ortalık bir anda karıştı.

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Ünlü sanatçı Sibel Can, Altınoluk Mahallesi amfi tiyatroda sevenleriyle buluştu. Konser devam ederken CHP’li Edremit Belediye Başkanı Hasan Arslan, Sibel Can’a teşekkür etmek için yanına gitmek istediğini söyleyince, görevliler izin vermedi. İddiaya göre alkol almıştı.

Görevlilere tepki göstererek yerinden kalkan Başkan Arslan, konser alanının dışına çıkmak üzereyken konser ekibiyle tartıştı. Tartışmanın ardından kısa süreli arbede yaşandı. Jandarma ekipleri, görevlilerle tartışan Başkan Arslan’ı uzaklaştırmaya çalışırken, zabıta görevlilerinin de gelmesiyle gerginlik yükseldi.

Seyircilerin protestosunun ardından Başkan Arslan konser alanından ayrılırken, Sibel Can da görevlilerin uyarısıyla konseri yarım bırakarak, kulise geçti.

Sibel Can kısa bir aranın ardından konserine devam etti.

 

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#Sibel Can#Konser#Belediye Başkanı

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