Belediye başkanı duruşmaya katıldı, reddi hakim talep edildi! Acılı anne isyan etti

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Küçükçekmece 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya 3 tutuklu sanık bulundukları cezaevinden getirilirken maktullerin aileleri ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Öte yandan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli duruşmaya izleyici olarak katıldı.

Maktullerin aileleri sanıkların en üst hadden cezalandırılmalarını isterken 3 sanık da suçlamaları kabul etmedi.

"BELEDİYE BAŞKANI DURUŞMAYA KATILDI REDDİ HAKİM YAPILSIN"

Söz hakkı verilen sanık Ferhat Yıldız’ın avukatı adliye binasına giriş yaptığı sırada bir heyetle karşılaştığını belirterek, "Bu heyetle tesadüfen aynı asansöre bindik. Asansördeyken daha sonra Avcılar Belediye Başkanı olduğunu öğrendiğim kişi Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcısı'nın ve mahkeme başkanının ismini zikretti. Kendisinin de duruşmada izleyici bölümünde oturduğunu gördüm. Bu durumu açıkça adil yargılamayı etkilemeyi teşebbüs suçunu oluşturduğunu düşünüyorum. Bu nedenle heyetinizin çekilmesini aksi takdirde reddi hakim yapılmasını talep ediyorum" dedi.

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Mahkeme heyeti bu talebi, heyetin tarafsızlığını şüpheye düşürecek herhangi bir durumun olmadığını bu talebin duruşmayı uzatmak amacıyla yapıldığı gerekçesiyle reddetti. Sanık Yıldız’ın avukatı karara itiraz etti. Bunun üzerine dosya bu konuda karar verilmesi üzerine Küçükçekmece 4. Ağır Ceza mahkemesine gönderildi. Mahkeme reddi istenen hakim hakkında bir karar verilinceye kadar duruşmayı erteledi.

"BEN BURADAN GÖĞSÜMÜ GERE GERE EVLADIMIN MEZARLIĞINA GİDECEKTİM"

Duruşma çıkışı gazetecilere açıklamalarda bulunan Esra Yıldız’ın annesi Yasemen Dallı, "Biz artık adalet yerini bulsun istiyoruz. Oyalamalarla, sudan sebeplerle bu adliyeye gelip gitmekten bir acılı anne olarak yoruldum. Biz aynı haneden aynı gece iki tane evlat toprağa verdik. Hiç kimse bunun acısını bilemez. Sanıkların avukatları mahkemeyi oyalamaya çalışıyor. Ama adalet yerini bulacak benim yavrum toprağında rahat uyuyacak. Biz bugün karar çıkmasını bekliyorduk. Ben artık katillerle aynı yerde nefes almak istemiyorum. Ben buradan evladımın mezarlığına gidecektim. ‘Evladım kanın yerde kalmadı’ diyecektim. Ama olmadı, adaleti yanıltmaya çalışıyorlar. Artık adalet yerini bulsun ve ben göğsümü gere gere gideyim. Gelinime ve damadıma ‘Kanınızı yerde koymadık’ diyebileyim" şeklinde konuştu.

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“KOMİK BİR GEREKÇEDEN DOLAYI MAHKEMEDEN REDDİ HAKİM TALEBİNDE BULUNULDU"

Sürecin başından beri sanık tarafının dosyayı gölgelemeye çalıştığını söyleyen Avukat Mehmet Tunç, "Mahkeme heyetine dosyayı tartışmalı hale getirme, mahkeme heyetini etkilemeye yönelik bir iddia ortaya atıldı. Sanık tarafının ortaya attığı iddia Avcılar Belediye Başkanının duruşmayı izlemeye gelmesiyle alakalı. Kendisi bir siyasi kişilik olabilir ama her şeyden önce Avcılar Belediye Başkanı bir hukukçu. Kendisinin duruşmayı izlemekten başka herhangi bir eylemi bir dahili olmamıştır. Böyle komik bir gerekçeden dolayı mahkemeden reddi hakim talebinde bulunuldu. Mahkeme heyeti bunu reddetti. Ancak, itiraz edilince usulen dosyanın bir üst mahkemeye gönderilmesine karar verildi" dedi.

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"MAHKEME HEYETİNİ TÖHMET ALTINDA BIRAKMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Esra Yıldız’ın Avcılar’da vahşi bir şekilde katledildiğini hatırlatan Avukat Eren Serdar ise, “Esra’nın annesi Yasemen Dallı da 30 yıldır Avcılar’da esnaftır. Dolayısıyla Avcılar Belediye Başkanının duruşmaya katılması son derece normal ve olağandır. Belediye başkanının kendisi de aynı zamanda hukukçudur. Kamuoyunu bu denli ilgilendiren bir davaya izleyici olarak katılması, takip etmesi Yasemen hanıma destek vermesi çok normaldir. Ancak sanık tarafı bu durumu suiistimal ederek belediye başkanının duruşmaya katılması gerekçesiyle reddi hakim talebinde bulundu. CMK kapsamında bu geçerliliği olabilecek bir talep değil, mahkeme bu talebi reddetti. Ancak itiraz edilmesi üzerine heyet usulen dosyayı incelenmesi üzerine Küçükçekmece 4. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi. Yaptıkları şey tamamen heyeti töhmet altında bırakmak, dayanaksız bir takım beyhude çabalar içerisindeler. Katillerin en ağır şekilde cezalandırılacaklarına inancımız tamdır" dedi.

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İDDİANAMEDEN

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Ferhat Yıldız, Mühyettin Yıldız ve Aleyna Yıldız’ın 'Tasarlayarak öldürme' suçundan 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 3 ayrı suçtan 9'ar yıl hapis cezası istendi.