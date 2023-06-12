Belediye başkanı, belediye binasına 2. katın penceresinden girdi

Haberin Devamı

Çayeli Belediyesi tarafından envantere kazandırılmak üzere itfaiye aracı siparişi verildi. Uzun süre bekleyen belediye, sonunda bugün itfaiye aracına kavuştu. Makine parkına eklenen 32 metre uzunluğu olan merdivenli itfaiye aracı için Çayeli Belediyesi önünde tören düzenlendi.

'İLÇE UZUN YILLARDIR BEKLİYORDU'

Etkinlikte konuşan Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, “Çayeli Belediyesi olarak ilçemizin uzun yıllardır beklediği, vatandaşlarımızın sürekli olarak dile getirdiği fakat temin edilemeyen itfaiye aracı için göreve geldiğimiz andan itibaren çalışmalar yürüttük. Mali tablomuzu düzelttikten hemen sonra kendi öz kaynaklarımız ile 2 yıl önce 3.5 milyon TL’ye sipariş ettiğimiz 32 metre uzunluğundaki itfaiye aracımızı bugün itibarıyla makina parkımıza kazandırmış bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Tanıtımından sonra itfaiye aracının sepetine binen Başkan Çiftçi, belediye binasında 2. kattaki camdan girdi. O anlar ise izleyenleri hem şaşırttı hem güldürdü.