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Belediye başkanı, belediye binasına 2. katın penceresinden girdi

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#Çayeli Belediyesi#Belediye#İsmail Hakkı Çiftçi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2023 19:33

Rize’nin Çayeli ilçesinde Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, 2 yıl önce siparişi verilen itfaiye aracı gelince belediye binasına itfaiye merdiveni ile 2. kattan girdi.

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Çayeli Belediyesi tarafından envantere kazandırılmak üzere itfaiye aracı siparişi verildi. Uzun süre bekleyen belediye, sonunda bugün itfaiye aracına kavuştu. Makine parkına eklenen 32 metre uzunluğu olan merdivenli itfaiye aracı için Çayeli Belediyesi önünde tören düzenlendi.

'İLÇE UZUN YILLARDIR BEKLİYORDU' 

Etkinlikte konuşan Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, “Çayeli Belediyesi olarak ilçemizin uzun yıllardır beklediği, vatandaşlarımızın sürekli olarak dile getirdiği fakat temin edilemeyen itfaiye aracı için göreve geldiğimiz andan itibaren çalışmalar yürüttük. Mali tablomuzu düzelttikten hemen sonra kendi öz kaynaklarımız ile 2 yıl önce 3.5 milyon TL’ye sipariş ettiğimiz 32 metre uzunluğundaki itfaiye aracımızı bugün itibarıyla makina parkımıza kazandırmış bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

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Belediye başkanı, belediye binasına 2. katın penceresinden girdi

Tanıtımından sonra itfaiye aracının sepetine binen Başkan Çiftçi, belediye binasında 2. kattaki camdan girdi. O anlar ise izleyenleri hem şaşırttı hem güldürdü.

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#Çayeli Belediyesi#Belediye#İsmail Hakkı Çiftçi

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