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Bekir Bozdağ’dan okuldaki iddiaya tepki

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#Bozdağ#Eskişehir#AK Parti
Bekir Bozdağ’dan okuldaki iddiaya tepki
Oluşturulma Tarihi: Mart 23, 2023 07:00

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Eskişehir’de bir okul müdürünün, başörtüsünü çıkarmayı reddeden depremzede öğrencinin okula kaydını yapmamasına tepki gösterdi.

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Bozdağ, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Eskişehir’de bir okul müdürü, kayıt için başörtüsünü çıkarmayı reddeden depremzede öğrencinin okula kaydını yapmamaya cüret etmiş. Bu hadise hukuk tanımamazlıktır, haksızlıktır, ilkelliktir ve çağdaş yobazlıktır. AK Parti iktidarında hiçbir güç ve hiçbir kimse, başörtülü kadınların eğitim ve öğretim hak ve hürriyetini kullanmasını engelleyemez, başörtüsü zulmünü hortlatamaz, yeniden ikna odaları kuramaz, ilkel 28 Şubat zihniyetini uygulamaya koyamaz, yobazlığa cüret edemez” dedi. 

BAŞÖRTÜSÜ AYRIMINA 10 YIL HAPİS İSTEMİ

Bir vakıf üniversitesinin Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü’nde 3’üncü sınıf öğrencisi olan Nezaket Akbulut, staj için okulu tarafından bir koleje yönlendirildi. Kolejin müdürü olan Özlem Öztoprak, Nezaket Akbulut’u başörtülü olarak staja alamayacağını söyledi. Akbulut, suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, olaydan bir gün sonra istifa eden Özlem Öztoprak hakkında Nezaket Akbulut’un eğitim hakkını engellediği gerekçesiyle 10 yıla kadar hapis cezası istendi.



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#Bozdağ#Eskişehir#AK Parti

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