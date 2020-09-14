Bekçilik başvurusu ne zaman yapılacak? Dikkatler PA.edu.tr'den gelecek açıklamaya çevrildi

Polis Akademisi tarafından 400 bekçi alımı ilanı sonrasında bekçi alımı başvuru formu için araştırmalar başladı. Toplam 400 kişinin istihdam edileceği bekçi alımı için başvuru süreci, Polis Akademisi tarafından belirlenen tarihlerde gerçekleşecek. İstanbul ili kapsamında yapılacak olan bekçi alımı, erkek adayların başvurusuna açık olacak. Peki, bekçi alımı başvuru tarihi ne zaman? İşte, İstanbul'da ikamet eden binlerce vatandaşın merakla beklediği bekçi alımı için merak edilen detaylı bilgiler

BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

Bekçi alımı için başvuru süreci için pek çok kişinin araştırması devam ediyor. 20 Ağustos tarihinde yapılan açıklamalara göre toplam 400 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacağını duyuran Polis Akademisi Başkanlığı, alımların İstanbul Emniyet Müdürlüğü için gerçekleşeceği bilgisini paylaştı. Peki, bekçi alımı başvuru ekranı ne zaman erişime açılacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

Bekçi alımı başvuru süreci hakkında Polis Akademisi'nden yeni bir duyuru henüz gelmedi. Bekçi alımı sadece İstanbul ili için yapılacak.

Bekçi alımı ile ilgili 20 Ağustos 2020 tarihinde açıklama yapan Polis Akademisi, şu duyuruyu gerçekleştirmişti;

7245 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçisi Kanunu ile Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliği kapsamında; Emniyet Hizmetleri Sınıfında Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere en az lise ve dengi okul mezunu toplam 400 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır.

Alıma ilişkin esaslar, başvuru şartları önümüzdeki günlerde açıklanacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

ARANAN ŞARTLAR NELER OLACAK?

Bekçi alımı 2020 için şartlar ve koşullar hakkında henüz bir duyuru yapılmadı. Ancak geçtiğimiz yıl bekçi alımı sürecinde adaylarda aşağıda yer alan 17 maddelik temel şartlar aranmıştı;

1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2-En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

3-En az 167 cm boyunda olmak,

4-Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak. (Beden kitle endeksinizi aşağıdaki tablodan ölçebilirsiniz.),

5-Askerlik ödevini tamamlamış olmak,

6-Zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı fiilden dolayı hapis cezası yatmamış olmak,

7-Türk toplum anlayışına göre kötü şöhretli tanınmamak,

8-Kamu haklarından mahrumiyet cezası almamış olmak,

9-Memuriyet engeli bulunmamak,

10-Silah taşıma konusunda engeli bulunmamak,

11-Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

12- Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri,

kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

13- Alkol ya da uyuşturucu tedavisi görmüş ya da görüyor olmamak,

14-Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

15-Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

16-Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

17-Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,