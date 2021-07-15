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Gündem
Ruhan YALÇIN / DHA
Haber Giriş: 15.07.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Bekçilere ateş: Gökçen Koşal şehit oldu

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Bekçilere ateş: Gökçen Koşal şehit oldu

Tekirdağ’da silahlı kavga ihbarına giden bekçilerin üzerine pompalı tüfekle ateş açıldı. Saçmaların isabet ettiği bekçilerden Gökçen Koşal (31) şehit oldu, Fırat Doğan yaralandı.

Silahlı kavga ihbarı alan bekçiler Gökçen Koşal ile Fırat Doğan adrese gitti. 2 bekçiye apartmanın girişinde Necip Savil pompalı tüfekle ateş açtı. Yaralanan Koşal ve Doğan hastaneye kaldırıldı. Ancak Gökçen Koşal, tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Şehit Koşal, dün Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü’ndeki törenin ardından Eski Şehir Mezarlığı’nda toprağa verildi. saldırgan tutuklandı Saklandığı evde operasyonla yakalanan Necip Sevil dün tutuklandı, oğlu Yalçın Sevil ise adli kontrolle serbest kaldı.

Bekçilere ateş: Gökçen Koşal şehit oldu


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