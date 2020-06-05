Bekçi olmak için beş kriter

Kütahya’dan TBMM Dilekçe Komisyonu’na yazan H.S., girdiği çarşı ve mahalle bekçiliği sınavının sözlü mülakat sonucunun neden açıklanmadığını sordu. Dilekçeyi işleme alan Komisyon konuyu İçişleri Bakanlığı’na sordu. Bakanlıktan Meclis’e gönderilen yanıtta, bekçi alımı için yapılan sınavlarla ilgili şunlar aktarıldı:

ÖZGÜVEN VE BEDEN DİLİ

“Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliği’nde ‘Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, sözlü sınava tabi tutulurlar’, ‘Adaylara, genel kültür konularından hazırlanan soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Her aday; konu hakkındaki bilgi düzeyi, kendisinden istenileni kavraması, özgüveni, ifade etme yeteneği, beden dilini kullanma becerisi olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Adayın sözlü sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir’, Başarılı olan adaylar hakkında ‘Çarşı ve mahalle bekçisi adayı olur’, başarısız adaylar hakkında ‘Çarşı ve mahalle bekçisi adayı olamaz’ kararı verir. Puanlama ve karar, değerlendirme karar formuna işlenir’ hükümleri ile başarı kriterleri belirlenmiştir.

EŞİTLİKTE YAŞI KÜÇÜK OLAN

Yönetmelikte yer alan ‘Adayların başarı sıralamasına esas giriş puanı; adayın yazılı sınav puanının yüzde 25’i, fiziki yeterlilik sınav puanının yüzde 25‘i ve sözlü sınav puanının yüzde 50’sinin toplamıdır. Adaylar arasından başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; yazılı sınavdan alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir’ hükmüne istinaden de giriş puanı belirlenmektedir.”