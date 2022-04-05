Bekçi alımı başvurusu ne zaman yapılacak? Gözler bekçi alımı başvuru şartlarına çevrildi

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Bekçi olmak isteyen vatandaşlar yapılan alımları yakından takip ediyorlar. Bekçi alımı başvuruları hakkındaki açıklamalar Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılıyor. Çarşı ve Mahalle Bekçiliği hakkında yayımlanan son duyuruda 3 bin bekçi alımı yapılacağı açıklanmıştı. En son yapılan alımlarda bekçi alımı başvuru şartları arasında beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak da yer alıyordu.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

Bekçi alımı başvuru tarihi henüz açıklanmadı. Emniyet Genel Müdürlüğüne (EGM) 3 bin çarşı ve mahalle bekçi kadrosu ihdas edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Henüz 2022 bekçi alımı başvuru şartları açıklanmadı. En son yayımlanan duyuruda açıklanan şartlar şu şekildeydi:

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Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

En az 167 cm boyunda olmak,

Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak,

31 yaşından gün almamış olmak,

Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.