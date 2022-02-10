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Bekçi alımı 2022 başvuru formu açıldı mı? Bekçi alımı başvuru şartları ve detayları

#Bekçi Alımı#Bekçi Alımı 2022
Bekçi alımı 2022 başvuru formu açıldı mı Bekçi alımı başvuru şartları ve detayları

Bekçi alımı 2022 başvuru detayları, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görev almak isteyen pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl içerisinde hemen her şehir için yüzlerce bekçi alımı yapan İçişleri Bakanlığı, 2022 yılı için henüz planlamalarını duyurmadı. Bütçe görüşmelerinde alınan kararlar çerçevesinde alım kararlarının açıklanması bekleniyor. Peki, Bekçi alımı 2022 başvuru süreci ne zaman başlıyor? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

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Bekçi alımı 2022 için beklenti sürüyor. Bekçi alımı için yapılacak olan resmi merci açıklamaları merakla takip edilmeye devam ediliyor. İçişleri Bakanlığının belirlemesi halinde 2022 bekçi alım süreci erişime açılabilecek ve kurumun resmi internet sitesi üzerinden E-Devlet bağlantısı ile başvuru yapılabilecek? İşte, bekçi alımı hakkında bazı bilgiler

BEKÇİ ALIMI 2022 NE ZAMAN YAPILACAK?

Geçtiğimiz aylarda alım sinyali verilen 10 bin bekçi alımı başvuru şartları ve tarihleri kılavuz ile netlik kazanacak.

Henüz bekçilik başvuruları hakkında açıklama gelmezken; Çarşı ve mahalle bekçisi olarak valiliklerde istihdam edilmek üzere yapılacak bekçi alımı ön başvuru işlemleri Akademinin internet sitesinden gerçekleşecek.

2021'de 10 bin jandarma bekçi alımı yapılacağının açıklamasının ardından bekleyiş sürüyor.

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Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) duyurusuna göre, Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde 10 bin bekçi alımı yapılacak.

Söz konusu alımlar için başvuru ve diğer tarihler açıklanmadı. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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