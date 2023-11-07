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Bedriye Kılıç cinayeti... Eşi boğarak öldürüp uçurumdan atmıştı! 9 gündür aramalar sürüyor

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#Konya#Bedriye Kılıç#Kadın Cinayeti
Bedriye Kılıç cinayeti... Eşi boğarak öldürüp uçurumdan atmıştı 9 gündür aramalar sürüyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2023 10:11

Konya’nın Akşehir ilçesinde yaklaşık 4 aydır kayıp olarak aranan 3 çocuk annesi Bedriye Kılıç’ı (35) boğarak öldürdüğü ortaya çıkan eşi Tayfur Kılıç (35) tutuklandı. Tayfur Kılıç’ın gösterdiği uçurumda ekiplerin 9 gündür yaptığı aramada Bedriye Kılıç’ın cansız bedenine henüz ulaşılamadı.

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Konya’nın Akşehir ilçesinde 6 Temmuz'da kiraz bahçesinde mevsimlik işçi olarak çalışan Bedriye Kılıç için eşi Tayfur Kılıç polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Polisin yaptığı çalışmada, Kılıç’ın izine rastlanmadı. Bedriye Kılıç bulunamayınca aileler, bir televizyon programına katıldı.

Yayındaki çelişkili ifadeleri ve suçlamaları reddeden Tayfur Kılıç, 28 Ekim günü program dönüşü memleketi Akşehir’e giderken, Konya Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından şehirlerarası otobüste gözaltına alındı. Emniyete götürülen Tayfur Kılıç sorgusunda, “Eşimin telefonuna sürekli mesajlar geliyordu. Kıskançlık nedeniyle kavga ettik. Evde eşimi boğarak öldürdüm. Sonra cesedini otomobile taşıyıp, Akşehir- Isparta kara yolu üzerinde dağlık bir alandaki uçuruma attım” dedi.

Bedriye Kılıç cinayeti... Eşi boğarak öldürüp uçurumdan atmıştı 9 gündür aramalar sürüyor

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KADAVRA KÖPEKLERİ İLE ARAMALAR SÜRÜYOR

Tayfur Kılıç, eşi Bedriye Kılıç’ın cesedini attığı dağlık alanda polis ve Cumhuriyet savcısı eşliğinde yer gösterme işlemine katıldı. Daha sonra Akşehir Adliyesi’ne sevk edilen Kılıç, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

9 gündür bölgede kadavra köpekleriyle arama çalışmalarını sürdüren ekipler, Bedriye Kılıç’a ait olduğu düşünülen kıyafet parçaları buldu. Yapılan incelemede kıyafetlerin Kılıç’ın olmadığı ortaya çıktı. Ekipler, bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.

Bedriye Kılıç cinayeti... Eşi boğarak öldürüp uçurumdan atmıştı 9 gündür aramalar sürüyor

Bedriye Kılıç cinayeti... Eşi boğarak öldürüp uçurumdan atmıştı 9 gündür aramalar sürüyor

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#Konya#Bedriye Kılıç#Kadın Cinayeti

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