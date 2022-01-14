'Bedelini ülke öder'

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Erhan Usta, dün Meclis’te düzenlediği basın toplantısında özetle şunları söyledi: “Cumhurbaşkanı enflasyon savunmasına geçti. Gelişmiş ülkelerde enflasyon 5-7 katına çıkıyor, bizde öyle yok diyor. Bu yanlış bir tespittir, enflasyonu küçümsemek, işi basite almaktır. Türkiye’nin enflasyonu dünyada enflasyon şampiyonudur. Şimdi enflasyon oranı yüzde 1 olan bir ülkedeki 2-3 puanlık artış ile Türkiye’deki enflasyonu bir mi tutacağız? Bu, istatistik bilimine aykırı. Bu, enflasyonu küçümsemektir. Bunun bedelini bütün Türkiye öder. 2023 hedeflerinden sürekli bahsediyor ama 2023 hedefleri fiyasko, çöp olmuştur. Milletimizin 2023’e ilişkin hayalleri kırılmıştır.”