BEDAŞ çalışma saatleri 2024 - BEDAŞ kaçta kapanıyor/kaçta açılıyor?

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BEDAŞ isim açılımı ile Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. olarak bilinmektedir. BEDAŞ İstanbul ve çevresinde 50 yıla varan bir süredir elektrik enerjisi sağlamaktadır. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. yapılan özelleştirme aşamasından sonra 2013 yılından bu yana elektrik ihtiyacı için hizmet vermeye başladı.

BEDAŞ saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

BEDAŞ, hafta içi saat 08.00 ve 17.00 arasında çalışma faaliyetlerini yürütüyor. Kurumdaki tüm işlemler için mutlaka öğle tatiline de dikkat etmek gerekir. Kurum hafta içi saat 12.30-13.30 arasında öğle tatiline giriyor. Saat 13:30’da ise öğlen molasını bitirerek, mesaiye devam ediyor.

BEDAŞ Hafta Sonu Çalışma Durumu

Hafta sonu ise kurum tatildir. Öte yandan, şirket abonelerine, Müşteri operasyon ve Destek Merkezleri'nin yanı sıra 'BEDAŞ 186 mobil uygulaması', 'www.bedas.com.tr' resmi internet adresi, '@BEDASDestek' Twitter hesabı ve 'ALO 186' çağrı merkezi üzerinden arıza, aydınlatma ve diğer teknik işlemler için başvurularını gerçekleştirme imkanı sunmaya devam ediyor.

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BEDAŞ Bayramlarda da açık mı?

BEDAŞ, resmi kurum olarak çalışma saatlerini belirlemektedir. Hafta sonları, resmi ve dini bayramlarda ise kurum tamamen kapalıdır. BEDAŞ ile ilgili tüm bilgiye ulaşmak, bilgi almak, soru ve önerileri iletmek için ALO 186 numarasını arayabilirsiniz. 444 62 55 numaradan da gerekli bilgileri doğrudan alabilirsiniz. BEDAŞ abonelik işlemleri için BEDAŞ PERPA şubesine gitmeniz gerekir. Burada tüm abonelikler ve iptal işlemleri yapılmaktadır.

BEDAŞ Genel Müdürlüğü ve Çağrı Merkezi Çalışma Saatleri

Bedaş Genel Müdürlüğü, hafta içi 08.30 - 18:00 saatleri arasında çalışmaktadır. ALO 186 BEDAŞ Çağrı Merkezi ise 7/24 hizmet vermektedir.

BEDAŞ, İstanbul'un Avrupa yakasındaki pek çok semtin kesintisiz olarak elektrik ihtiyacının karşılanmasına yardımcı olmaktadır. Özellikle İstanbul ve çevre bölgelerde elektrik işlemleri, abonelikler ve kesintiler gibi durumlar için BEDAŞ'a başvurmak gerekir. Başvurma ve diğer talepler için mutlaka çalışma saatlerine de dikkat etmek de fayda vardır.