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DHA
Haber Giriş: 13.09.2020 - 11:52 | Son Güncelleme:

Bebek'te 'pes' dedirten görüntüler

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Bebek'te 'pes' dedirten görüntüler
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İstanbul Bebek'te bir açık hava eğlence mekanında sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığı görüldü. Mekana gelenlerin yanyana oturup mesafesiz şekilde müzikle dans ederek eğlenmeleri ve bazı garsonların ise maskeyi burunları açık halde kullanarak hizmet etmeleri dikkat çekti.

Açık hava eğlence mekanında görevliler dışında eğlenmeye gelen hiç kimsenin maske takmadığı görüldü. Mekanda hizmet eden bazı garsonların ise maskeyi burunları açık şekilde taktılar. Yüksek sesli müzikle dans eden çok sayıda kişinin yanyana mesafesiz şekilde oturdukları görülürken, bir kişinin motosiklet kaskı takılı şekilde şekilde eğlenmesi dikkat çekti.

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