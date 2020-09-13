Bebek'te 'pes' dedirten görüntüler

Açık hava eğlence mekanında görevliler dışında eğlenmeye gelen hiç kimsenin maske takmadığı görüldü. Mekanda hizmet eden bazı garsonların ise maskeyi burunları açık şekilde taktılar. Yüksek sesli müzikle dans eden çok sayıda kişinin yanyana mesafesiz şekilde oturdukları görülürken, bir kişinin motosiklet kaskı takılı şekilde şekilde eğlenmesi dikkat çekti.