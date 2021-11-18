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Bebek kamerasıyla yakayı ele verdiler! Çete çökertildi

#Hırsızlık#Çete#Kamera
Bebek kamerasıyla yakayı ele verdiler Çete çökertildi

Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir eve giren hırsızlar, ailenin bebeklerini izlemek için yatak odasına yerleştirdikleri güvenlik kamerası sayesinde tespit edildi. İkiz plaka kullanarak hareket eden şüphelileri yakalamak 60 bin aracı inceleyen ekipler, İstanbul ve Kocaeli'de eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda 4 şüpheli ile birlikte sahte plakaları basan kişi de yakalandı.

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Olay, 4 ve 8 Eylül'de Mudanya ilçesinde meydana geldi. 2 ayrı evden hırsızlık yapıldığı ile ilgili yapılan ihbarın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Hırsızların girdiği evlerin birinde ailenin çocuklarını izlemek için yatak odasına yerleştirdiği güvenlik kamera görüntülerine ulaşan ekipler, şüphelilerin Marmara bölgesinde birçok ilde hırsızlık olaylarına karışan A.C. (22), M.C. (24), F.G. (25) ve G.Ş. (26) olduğunu tespit etti.

İSTANBUL VE KOCAELİ'DE BASKIN

Ekipler, şüphelilerin internet sitesinde satışa konulan araçların plakalarını kopyalayarak 'ikiz plaka' oluşturduklarını ve kiraladıkları otomobillere bunları takarak gezdiklerini belirledi. Şebeke üyelerinin kullandığı aracın gerçek plakasına ulaşmak için yaklaşık 60 bin araç inceleyen ekipler, şüphelilerin İstanbul ve Kocaeli' de kaldıkları adreslere ulaştı. Özel harekat polisinin de katılımıyla adreslere baskın düzenleyen ekipler, 4 şüpheli ile birlikte sahte plakaları basan B.G.'yi (26) de gözaltına aldı. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü. Şüphelilerin hırsızlık yaptığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı. Bellerinde silahlarla evlere giren şüphelilerin rahat tavırları dikkat çekti.

Bebek kamerasıyla yakayı ele verdiler Çete çökertildi

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#Hırsızlık#Çete#Kamera

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