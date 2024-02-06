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Bebeğini öldürüp bahçeye gömen kadının cezası belli oldu

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#Ordu#Bilge Çapa#Cinayet
Bebeğini öldürüp bahçeye gömen kadının cezası belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2024 12:03

Ordu'da evlilik dışı ilişkisinden doğan 2 günlük kız bebeğini öldürüp, fındık bahçesine gömdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Bilge Çapa (28), müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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Altınordu ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde 12 Eylül 2022'de evlilik dışı kız çocuğu dünyaya getiren Bilge Çapa, bir süre sonra bebeğin rutin kontrolleri için aile hekimliğine çağrıldı. Davet sonrası Çapa, polise gidip, bebeği için kayıp ihbarında bulundu. Ekipler, bebeğe dair iz bulamayınca araştırmayı derinleştirdi. Gözaltına alınan Çapa, sorgusunda, bebeğini oturdukları evin arkasındaki fındık bahçesine gömdüğünü itiraf etti. Bahçedeki aramada, 2 günlük olduğu belirlenen bebeğin cesedi bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından Bilge Çapa, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Bebeğini öldürüp bahçeye gömen kadının cezası belli oldu

İLERİ DERECEDE ÇÜRÜME

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Soruşturmada, DNA testi yapılmak üzere bebek ve Bilge Çapa ile ilişkisi olduğu ileri sürülen S.Ö.'den doku örneği alındı. Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığı Biyoloji İhtisas Dairesi'nde yapılan DNA profil karşılaştırılması sonucunda şüpheli ile S.Ö.'nün yüzde 99,99 ihtimalle bebeğin biyolojik anne ve babası olabilecekleri tespit edildi. İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 1'inci Adli Tıp İhtisas Kurulu da bebeğin ölümüne ilişkin rapor hazırladı. Raporda, ileri derecede çürüme nedeniyle bebeğin ölüm nedeninin tespit edilemediği belirtildi.

Bebeğini öldürüp bahçeye gömen kadının cezası belli oldu

7'NCİ KEZ HAKİM KARŞISINDA

Bilge Çapa hakkında 'alt soydan akrabayı kasten öldürmek' suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi ile Ordu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Çapa, ilk duruşmada delillerin toplanması, suç vasfının değişme ihtimalinin bulunması ve tutuklulukta geçirdiği süre göz önüne alınıp, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çapa, 4'üncü duruşmada yeniden tutuklandı. Çapa, bugün 7'nci kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya sanık Çapa ile taraf avukatları katıldı.

Bebeğini öldürüp bahçeye gömen kadının cezası belli oldu

'MASUMUM'

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Mahkemede son sözleri sorulan tutuklu sanık Çapa, beraatini talep ederek, "Hiçbir şey yapmadım. Masumum. Başka söyleyecek bir şeyim yok" dedi. Öte yandan İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan Çapa için istenen akıl sağlığı raporu da mahkemeye iletildi. Raporda Bilge Çapa'nın cezai sorumluluğunun tam olduğuna yer verildi. Taraf avukatlarını da dinleyen mahkeme heyeti, Çapa'ya 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verdi. 

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#Ordu#Bilge Çapa#Cinayet

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