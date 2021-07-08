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Ahmet BAYRAK/ORDU, (DHA)- 
Haber Giriş: 08.07.2021 - 14:49 | Son Güncelleme:

BBP'li yöneticiye ters kelepçede 2 polis görevden uzaklaştırıldı

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BBP'li yöneticiye ters kelepçede 2 polis görevden uzaklaştırıldı

Ordu'da iş yerindeki personelinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine filyasyon ekipleri tarafından izole altına alınmak istenmesine, temaslı olmadığı gerekçesiyle direnen BBP Kadın Kolları Başkanı Fatma Yümlü’nün ters kelepçelenerek gözaltına alınması olayıyla ilgili 2 polis memuru görevden uzaklaştırıldı.

Olay, geçen Cuma saat 14.00 sıralarında Altınordu ilçesi Yenimahalle Mahallesi’nde meydana geldi. Büyük Birlik Partisi (BBP) Ordu İl Kadın Kolları Başkanı Fatma Yümlü'ye ait modaevinde bir personelin koronavirüs testi pozitif çıktı. İddiaya göre çalışanı, temaslı olarak Yümlü’nün adını verdi. Bunun üzerine öğle saatlerinde modaevine filyasyon ekipleri sevk edildi. Ekipler, Yümlü’nün temaslı olduğunu belirtip izole olması gerektiğini iletti. Ancak Yümlü, kendisinin iki iş yeri olduğunu, çalışanıyla iki haftadır bir araya gelmediğini söyledi. Bunun üzerine sağlık ekipleri iş yerine polis çağırdı. Yümlü, durumu anlattığı polisler tarafından ters kelepçelenerek gözaltına alındı. Emniyete götürülen Yümlü, ifadesi alınmadan serbest bırakıldı. Ordu Valiliği, olayla ilgili idari soruşturma başlattı.

Orduda BBP Kadın Kolları Başkanına ters kelepçeyle gözaltına soruşturma başlatıldı
Ordu'da BBP Kadın Kolları Başkanı'na ters kelepçeyle gözaltına soruşturma başlatıldı

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Ordu Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, ters kelepçe olayına karışan 2 polis memurunun görevden uzaklaştırıldığı duyuruldu. Açıklamada, “Altınordu ilçesinde bir esnafla polis ekipleri arasında yaşanan olayda, yapılan tetkik sonrasında 2 personelimiz görevden uzaklaştırılmış, konuyla ilgili soruşturma başlatılmış ve halen devam etmektedir” denildi.

BBPli yöneticiye ters kelepçede 2 polis görevden uzaklaştırıldı

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