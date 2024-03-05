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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’nin kaza yapan makam aracını taşıyan çekici Amasya’da yandı

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#Büyük Birlik Partisi#Kaza#Trafik
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’nin kaza yapan makam aracını taşıyan çekici Amasya’da yandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2024 10:17

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici’nin dün Tokat’ta kaza yapan makam aracı, bu sefer de Amasya’da kazaya karıştı. Makam aracını taşıyan çekicide çıkan yangında hasar oluştu.

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Destici ile araçta bulunan 3 kişi yaralandığı kazanın ardından kamyonete yüklenip İstanbul’a doğru yola çıkan araç bu sefer de Amasya’nın Merzifon ilçesine bağlı Kayadüzü köyü civarında yeni bir kazaya karıştı. Aracı taşıyan Abdul Samet Cımbız yönetimindeki 60 ACM 572 plakalı çekicinin motor bölümünde yangın çıktı. Alevler kısa sürede etrafı sardı. Yangına Suluova Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’nin kaza yapan makam aracını taşıyan çekici Amasya’da yandı

Sürücü yangını yaralanmadan atlattı. Yanan çekici ve üstündeki araç, inceleme yapılmak üzere parka çekildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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#Büyük Birlik Partisi#Kaza#Trafik

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