BBP lideri Destici: Muhsin Yazıcıoğlu'nun davası bize emanettir

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Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde, 25 Mart 2009'da helikopter kazası sonucu beraberinde 5 kişi ile hayatını kaybeden BBP kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu için Taceddin Dergahı'ndaki kabri başında anma töreni düzenlendi. Anmaya, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Alperen Ocakları Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı Genel Başkanı Samet Bağcı ve partililer katıldı. Destici ve beraberindekiler Yazıcıoğlu'nun mezarına karanfil bıraktı ve Kur'an-ı Kerim okunarak, dualar edildi.

Destici, "Bizler, Muhsin Yazıcıoğlu’nun aile fertleriyiz. Muhsin Yazıcıoğlu da bizim ağabeyimiz, din kardeşimiz, dava arkadaşımızdı. Onun için bizim acımız hiç dinmiyor, hüznümüz devam ediyor. Tabii ki onu rahmetle, minnetle, şükranla yad ederken, emanetlerinin de olduğunu biliyoruz. Davası bize emanettir, sahip çıkmaya devam ediyoruz. Bir diğer emaneti de hukukudur. Hukukunu 25 Mart 2009’dan beri hiç aksatmadan takip ettik ve bugün de takipteyiz. Bütün hatası, ihmali, kusuru ya da kastı olanlar ortaya çıkarılıp hukuk önünde cezasını görene kadar takip etmeye devam edeceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

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Destici, konuşmasının ardından Yazıcıoğlu'nun mezarı başında Kur'an-ı Kerim okudu.