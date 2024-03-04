×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

BBP Genel Başkanı Destici'nin makam aracı kaza yaptı: 4 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Mustafa Destici#Kaza#Tokat
Oluşturulma Tarihi: Mart 04, 2024 14:18

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin de içinde bulunduğu makam aracı, Tokat'ın Reşadiye ilçesine 15 km kala kaza yaptı. 4 kişinin yaralı olduğu kazada Destici'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kaza sonrası Destici ile telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Haberin Devamı

Edinilen bilgiye göre Destici, makam otomobili ile Tokat’ın Niksar ilçesine hareket halindeyken Reşediye ilçesi yakınlarında otomobilin yoldan çıkarak bariyerlere çarpması sonucu kaza geçirdi. Destici ve araçta bulunan diğer 2 kişi ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Destici ve diğer yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

BBP Genel Başkanı Desticinin makam aracı kaza yaptı: 4 yaralı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim çalışmaları için gittiği Tokat'ta trafik kazası geçiren Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ile telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Haberin Devamı

BAKAN YERLİKAYA'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Destici'ye geçmiş olsun dileklerini sundu. Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

Tokat Reşadiye yakınlarında trafik kazası geçiren Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Mustafa Destici’ye BBP Tokat İl Başkanı Sayın Mustafa Omalar’a, aracın şoförü ve Sayın Destici’nin koruma polisine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

Sayın Destici tetkik ve tedavi için Tokat Devlet Hastanesine intikal etmektedir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mustafa Destici#Kaza#Tokat

BAKMADAN GEÇME!