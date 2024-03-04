BBP Genel Başkanı Destici'nin makam aracı kaza yaptı: 4 yaralı

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Edinilen bilgiye göre Destici, makam otomobili ile Tokat’ın Niksar ilçesine hareket halindeyken Reşediye ilçesi yakınlarında otomobilin yoldan çıkarak bariyerlere çarpması sonucu kaza geçirdi. Destici ve araçta bulunan diğer 2 kişi ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Destici ve diğer yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim çalışmaları için gittiği Tokat'ta trafik kazası geçiren Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ile telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

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BAKAN YERLİKAYA'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Destici'ye geçmiş olsun dileklerini sundu. Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

Tokat Reşadiye yakınlarında trafik kazası geçiren Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Mustafa Destici’ye BBP Tokat İl Başkanı Sayın Mustafa Omalar’a, aracın şoförü ve Sayın Destici’nin koruma polisine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

Sayın Destici tetkik ve tedavi için Tokat Devlet Hastanesine intikal etmektedir.