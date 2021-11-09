BBP Genel Başkanı Destici'den Türkkan tepkisi: Böyle bir milletvekilinin Meclis çatısı altında bulundurulmaması gerekir

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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Destici, Türk askerinin Azerbaycan'daki görev süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresine 'evet' oyu vereceklerini belirterek, "Ben PKK'nın uzantısı olan HDP'nin dışındaki partilerin, Azerbaycan tezkeresine 'evet' demelerini beklediğimi bir kez daha ifade etmek isterim. Ana muhalefet partisi CHP, Suriye-Irak tezkerelerinde, PKK'nın uzantısı HDP'nin dümen suyuna girerek onunla aynı kararı vermiştir. Bunu da hala savunmaktadır. Büyük bir yanlış yapmıştır. İnşallah bu sefer HDP'nin dümen suyuna girmez, Ermeni lobilerinin etkisinde kalmaz, Azerbaycan tezkeresine 'evet' der, biz bunu bekliyoruz" dedi.

Destici, emeklilikte yaşa takılanların sorunlarının bir an önce çözülmesi gerektiğini belirterek, "Türkiye bu sorunu çözecek güce sahiptir" diye konuştu.

'İHRAÇ ETMESİ GEREKİR'

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Destici, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de şehit ağabeyi Tahir Gümren'e küfretmesine ilişkin ise, "Bu hadise, milletvekili ve siyasetçi sıfatlarının, bu görevi yürütenlere yüklediği sorumlulukları, ahlak anlayışının toplumlarda taşıdığı önemi, kadına yönelik ayrımcılık ve şiddetin nasıl büyük bir tehlike haline geldiğini, şehitlik kavramlarına sahip çıkılması ile ilgili görevlerimizi bize yeniden hatırlattı. Ayrıntıya girip yeniden bu çirkinliği telaffuz etmek istemiyorum. İYİ Parti grup toplantısında genel başkan, kendi milletvekilinin yaptığı çirkinliği ve ahlak fukaralığını örtbas etmek için bir sürü söz söyledi, çırpındı durdu. Çırpınıyor, çırpındıkça batıyor. İYİ Parti'nin o küfürbazlığıyla, ahlaksızlığıyla, şımarıklığıyla meşhur sözde milletvekili gidip şehidin bacısına küfrederek bir soysuzluk yapıyor. Genel Başkan bu ayıpları kapatacağına, bu sözde milletvekilini bir an önce ihraç etmesi gerekir. Böyle bir milletvekilinin Meclis çatısı altında bulundurulmaması gerekir" ifadesini kullandı.