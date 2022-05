BBP Genel Başkanı Destici'den 'Anneler Günü' mesajı

Haberin Devamı

BBP Lideri Destici, Anneler Günü için bir mesaj yayımladı. Destici, 'anne' kelimesinin, karşılıksız, sınırsız, hesapsız, hiç tükenmeyen bir sevgiyi ifade ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Yine hepimiz için 'anne' kelimesi, bir ömür boyu süren fedakarlığın ismidir. Hayatımıza dair her alanı şekillendiren, bir haklar ve kurallar bütünü olan İslam dini, annenin çocuğu üzerindeki hakkını kutsal sayar ve insanların arasındaki hakların en üstünde konumlandırır. Kur'an-ı Kerim'de bu konuya dair var olan çok sayıda ayet-i kerimeyle birlikte, Peygamber Efendimizin 'Cennet annelerin ayakları altındadır' hadis-i şerifi, Müslümanım diyen herkes için annelik kavramını hiçbir tartışmaya yer bırakmayacak ölçüde özetler. Bu yıl da her Anneler Günü'nde olduğu gibi; annelerimize, sevgiyle, saygıyla ellerimizi uzatıp, onlardan hayır duası isteyeceğiz. Anneler Günü, en değerli varlıklarını ebediyete uğurlamış olan evlatları içinse bir hüzün günü olacak. Bu tarihler, aynı zamanda hepimiz için, ülkemizde sıklıkla yaşanan ve hepimizin utanç kaynağı olan, kadına yönelik şiddet ve ayrımcılık için farkındalık sağlayan ve bu ayıpla mücadele etmenin önemini herkese, hepimize hatırlatan vesileler olmalı. Her günümüzü Anneler Günü gibi yaşamamız gerektiği ve içinden geçtiğimiz sıkıntılı dönemi annelerin çabası ve duasıyla atlatabileceğimizin inancıyla, başta kıymeti hiç bir değerle ölçülemeyecek olan Annem ve şehitlerimizin anneleri olmak üzere, tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyor; ülkemiz, milletimiz ve tüm İslam alemi için, mutlu, huzurlu, aydınlık bir geleceğe vesile olmasını diliyorum."