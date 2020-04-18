Bayrampaşa’nın Uludağ’ı

Koronavirüs salgınını önlemek için ‘Evde kal’ çağrılarıyla özellikle büyükşehirlerde cadde ve sokaklar boşaldı. İstanbul’da da yerdeki ve havadaki trafiğin azalması, hem korbondioksit salınımını durdurdu hem de azotdioksit emisyonları düştü. Bu sayede İstanbul’un havası temizlendi. Berrak gökyüzü ve derin görüş açısı sayesinde İstanbul Bayrampaşa’dan Bursa Uludağ’ın karlı zirvesi görünür oldu. Bayrampaşa’daki yüksek binalardan bakanlar, kuş uçuşu yaklaşık 100 km mesafedeki Bursa Uludağ’ın zirvesini çıplak gözle görebildi. Uludağ’ın karlı zirvesi çekilen fotoğraflara da net olarak yansıdı.