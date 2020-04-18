MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBayrampaşa’nın Uludağ’ı
GeriGündem Bayrampaşa’nın Uludağ’ı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Özgür ALTUNCU / İSTANBUL
Haber Giriş: 18.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Bayrampaşa’nın Uludağ’ı

Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
Bayrampaşa’nın Uludağ’ı
Abone Olgoogle-news

Koronavirüs kapsamında alınan önlemler, hava kirliliğini de azalttı. İstanbul Bayrampaşa’dan Uludağ’ın zirvesi çıplak gözle görülebilir hale geldi.

Koronavirüs salgınını önlemek için ‘Evde kal’ çağrılarıyla özellikle büyükşehirlerde cadde ve sokaklar boşaldı. İstanbul’da da yerdeki ve havadaki trafiğin azalması, hem korbondioksit salınımını durdurdu hem de azotdioksit emisyonları düştü. Bu sayede İstanbul’un havası temizlendi. Berrak gökyüzü ve derin görüş açısı sayesinde İstanbul Bayrampaşa’dan Bursa Uludağ’ın karlı zirvesi görünür oldu. Bayrampaşa’daki yüksek binalardan bakanlar, kuş uçuşu yaklaşık 100 km mesafedeki Bursa Uludağ’ın zirvesini çıplak gözle görebildi. Uludağ’ın karlı zirvesi çekilen fotoğraflara da net olarak yansıdı.

False
Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle