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Bayrampaşa'daki dehşet kamerada! Gülay Akça, eski ortağı tarafından silahla vurularak öldürülmüştü

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#İstanbul#Bayrampaşa#Kadın Cinayeti
Bayrampaşadaki dehşet kamerada Gülay Akça, eski ortağı tarafından silahla vurularak öldürülmüştü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2024 10:10

İstanbul Bayrampaşa'da, Hüseyin Çizmeci eski ortağı Gülay Akça'yı (54) silahla vurarak öldürüp ardından kendini vurmuştu. Hüseyin Çizmeci'nin ise tedavisinin sürdüğü ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Öte yandan Gülay Akça'nın vurulduğu anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

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Olay, 5 Mayıs Pazar günü saat 19.00 sıralarında Bayrampaşa Yenidoğan Mahallesi Sur Sokak'ta bulunan iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gülay Akça, Gaziosmanpaşa'da Hüseyin Çizmeci ile birlikte işlettikleri çorbacı dükkanından 4 gün önce ortaklığını bitirerek ayrıldı.

Akça, Bayrampaşa'da bulunan başka bir çorbacıda çalışmaya başladı. Akşam saatlerinde Hüseyin Çizmeci, Gülay Akça'nın çalıştığı dükkana gitti; ikili arasında tarıtşma çıkt. Tartışma sırasında Hüseyin Çizmeci, yanında bulunan silahla Akça'ya 4 el ateş etti. Hüseyin Akça, daha sonra silahı kendi kafasına doğrultarak ateş ettti.

Bayrampaşadaki dehşet kamerada Gülay Akça, eski ortağı tarafından silahla vurularak öldürülmüştü

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İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Gülay Akça tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Çizmeci'nin ise tedavisinin sürdüğü ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Bayrampaşadaki dehşet kamerada Gülay Akça, eski ortağı tarafından silahla vurularak öldürülmüştü

ESKİ ORTAĞINA ATEŞ ETTİĞİ ANLAR KAMERADA

Olay anı, Gülay Akça'nın çalıştığı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Akça'nın tezgahta bulunan bıçağı alarak dışarıdaki Çizmeci'nin üzerine yürüdüğü görülürken, bu sırada iş yerindeki bir kişi olayı engellemeye çalıştı. Bu sırada dışarı çıkan Gülay Akça, Çizmeci'nin ateş etmesi sonucu vurularak yere düştü.

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#İstanbul#Bayrampaşa#Kadın Cinayeti

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